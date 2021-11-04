Турнирные таблицы ЛЧ. Призрачные шансы: Динамо и Шахтер пасут задних

3 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 4-го тура группового турнира.
После неудачи в Мадриде (1:2) «Шахтер» замыкает турнирную таблицу (1 очко). Впереди Реал (9) и Интер (7), на третьей позиции – «Шериф» под руководством Юрия Вернидуба (6 баллов).
Теперь донецкому «Шахтеру» для продолжения борьбы весной в еврокубках нужно одержать две победы в двух матчах. Подопечные Роберто Де Дзерби сначала сыграют на выезде с «Интером», а затем в Киеве будут принимать «Шериф».
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.
Лига чемпионов 2021/22
4-й тур, 3 ноября
- 19:45. Милан (Италия) – Порту (Португалия) – 1:1
- 19:45. Реал Мадрид (Испания) – Шахтер (Украина) – 2:1
- 22:00. Боруссия Д (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 1:3
- 22:00. Ливерпуль (Англия) – Атлетико (Испания) – 2:0
- 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 4:1
- 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:2
- 22:00. Спортинг (Португалия) – Бешикташ (Турция) – 4:0
- 22:00. Шериф (Молдова) – Интер (Италия) – 1:3
Турнирные таблицы ЛЧ
Источник — Sport.ua
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Динамо 29е.
Рядом Лейпциг и Милан.
Ниже с 0 Мальмё и Бешикташ.
/
В следующем туре наши полпреды дружно обеспечат себе Еврокубковую Осень.
Следующего года...
Динамо 29е.
Рядом Лейпциг и Милан.
Ниже с 0 Мальмё и Бешикташ.
/
В следующем туре наши полпреды дружно обеспечат себе Еврокубковую Осень.
Следующего года...
А Статистика с ними 6 игр 0,4,2 1:8
Шериф проиграет Реалу
Шахтер просто обыграет Интер и Шериф.
Интер проиграет Реалу.
15 Реал.
7 Шахтер , преимущество по личным (4/1) над Интером.
_ _ _
7 Интер.
___
6 Шериф.
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