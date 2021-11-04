Турнирные таблицы ЛЧ. Призрачные шансы: Динамо и Шахтер пасут задних

3 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 4-го тура группового турнира

  • 04.11.2021 00:15
  • 405 просмотров
  • 6 комментариев
Турнирные таблицы ЛЧ. Призрачные шансы: Динамо и Шахтер пасут задних
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 4-го тура группового турнира.

После неудачи в Мадриде (1:2) «Шахтер» замыкает турнирную таблицу (1 очко). Впереди Реал (9) и Интер (7), на третьей позиции – «Шериф» под руководством Юрия Вернидуба (6 баллов).

Теперь донецкому «Шахтеру» для продолжения борьбы весной в еврокубках нужно одержать две победы в двух матчах. Подопечные Роберто Де Дзерби сначала сыграют на выезде с «Интером», а затем в Киеве будут принимать «Шериф».

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

4-й тур, 3 ноября

  • 19:45. Милан (Италия) – Порту (Португалия) – 1:1
  • 19:45. Реал Мадрид (Испания) – Шахтер (Украина) – 2:1
  • 22:00. Боруссия Д (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 1:3
  • 22:00. Ливерпуль (Англия) – Атлетико (Испания) – 2:0
  • 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 4:1
  • 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:2
  • 22:00. Спортинг (Португалия) – Бешикташ (Турция) – 4:0
  • 22:00. Шериф (Молдова) – Интер (Италия) – 1:3

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 04.11.2021 00:42
    0
    Bibenco, 04.11.2021 00:41
    Я так понимаю, в этом сезоне ЛЧ взять вряд ли получится. Закарпатфан здорово расстроится.
    Чего? Шансы ж еще есть
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 04.11.2021 00:41
    0
    euro2012_za_2012euro, 04.11.2021 00:28
    Шахтер в сводной таблице на 30 месте.
    Динамо 29е.
    Рядом Лейпциг и Милан.
    Ниже с 0 Мальмё и Бешикташ.
    /
    В следующем туре наши полпреды дружно обеспечат себе Еврокубковую Осень.
    Следующего года...
    Я так понимаю, в этом сезоне ЛЧ взять вряд ли получится. Закарпатфан здорово расстроится.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 04.11.2021 00:19
    0
    Шансы? Разве шо теоретические
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 04.11.2021 00:28
    -2
    Шахтер в сводной таблице на 30 месте.
    Динамо 29е.
    Рядом Лейпциг и Милан.
    Ниже с 0 Мальмё и Бешикташ.
    /
    В следующем туре наши полпреды дружно обеспечат себе Еврокубковую Осень.
    Следующего года...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 04.11.2021 00:24 (изменен)
    -3
    Но с другой стороны, потеря очков с Интером - Это вылет из еврокубков.
    А Статистика с ними 6 игр 0,4,2 1:8
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 04.11.2021 00:23
    -3
    План В
    Шериф проиграет Реалу
    Шахтер просто обыграет Интер и Шериф.
    Интер проиграет Реалу.
    15 Реал.
    7 Шахтер , преимущество по личным (4/1) над Интером.
    _ _ _
    7 Интер.
    ___
    6 Шериф.
    Ссылка
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