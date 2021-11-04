Турнирные таблицы ЛЧ. Призрачные шансы: Динамо и Шахтер пасут задних

3 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 4-го тура группового турнира.

После неудачи в Мадриде (1:2) «Шахтер» замыкает турнирную таблицу (1 очко). Впереди Реал (9) и Интер (7), на третьей позиции – «Шериф» под руководством Юрия Вернидуба (6 баллов).

Теперь донецкому «Шахтеру» для продолжения борьбы весной в еврокубках нужно одержать две победы в двух матчах. Подопечные Роберто Де Дзерби сначала сыграют на выезде с «Интером», а затем в Киеве будут принимать «Шериф».

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

4-й тур, 3 ноября

19:45. Милан (Италия) – Порту (Португалия) – 1:1

19:45. Реал Мадрид (Испания) – Шахтер (Украина) – 2:1

(Испания) – Шахтер (Украина) – 2:1 22:00. Боруссия Д (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 1:3

(Нидерланды) – 1:3 22:00. Ливерпуль (Англия) – Атлетико (Испания) – 2:0

(Англия) – Атлетико (Испания) – 2:0 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 4:1

(Англия) – Брюгге (Бельгия) – 4:1 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:2

22:00. Спортинг (Португалия) – Бешикташ (Турция) – 4:0

(Португалия) – Бешикташ (Турция) – 4:0 22:00. Шериф (Молдова) – Интер (Италия) – 1:3

Турнирные таблицы ЛЧ