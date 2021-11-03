ПОВОРОЗНЮК: «Вацко? На Футболах хотят, чтобы в Украине была одна команда»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк ответил комментатору телеканалов «Футбол» Виктору Вацко, который заявил, что «Ингульцу» не место в УПЛ из-за скучной манеры игры:

«На телеканале «Футбол» хотят, чтобы вообще была одна команда в Украине, это и так понятно. Хотел бы пожелать Вацко совсем другое. Не высказываться о клубах, а вложить хотя бы одну копейку в какой-то клуб и посмотрит, как эта ответственность давит. Как он бы играл, если бы финансировал клубы.

А еще лучше, я бы ему пожелал взять дуст, намазать лысину и потом есть два варианта: либо волосы вырастут, либо другие мысли в голову придут. А если нет денег на дуст – то я ему куплю».