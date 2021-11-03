ПОВОРОЗНЮК: «Вацко? На Футболах хотят, чтобы в Украине была одна команда»

Президент «Ингульца» ответил Виктору Вацко

  • 03.11.2021 16:47
  • 1429 просмотров
  • 5 комментариев
ПОВОРОЗНЮК: «Вацко? На Футболах хотят, чтобы в Украине была одна команда»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк ответил комментатору телеканалов «Футбол» Виктору Вацко, который заявил, что «Ингульцу» не место в УПЛ из-за скучной манеры игры:

«На телеканале «Футбол» хотят, чтобы вообще была одна команда в Украине, это и так понятно. Хотел бы пожелать Вацко совсем другое. Не высказываться о клубах, а вложить хотя бы одну копейку в какой-то клуб и посмотрит, как эта ответственность давит. Как он бы играл, если бы финансировал клубы.

А еще лучше, я бы ему пожелал взять дуст, намазать лысину и потом есть два варианта: либо волосы вырастут, либо другие мысли в голову придут. А если нет денег на дуст – то я ему куплю».

Источник — Instagram

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 03.11.2021 16:56
    +5
    батл
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 03.11.2021 16:57
    +2
    чел жжот, красава
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 03.11.2021 17:13
    0
    alefteev77, 03.11.2021 17:04
    ДК и ШД построили за 25 лет для себя и под себя такой чемпионат, который позволяет им в каждом сезоне регулярно проигрывать в Лиге Чемпионов со счетом 5-0. Но это не предел. Может быть и 7-0, и 8-0.
    -
    Игроки ДК и ШД не привыкли к соперничеству, честной конкуренции, спортивным битвам на футбольном поле. Характера и силы воли у игроков нет, так как они давно уже расслабленные в чемпионате и совсем не в тонусе. Вы вспомните когда ДК или ШД проигрывали в чемпионате со крупным счетом с разницей в большей 3 мяча.
    Кому в нашем убогом чемпе можно проиграть с таким счетом?!
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    Wetalj
    online
    Wetalj, 03.11.2021 17:05
    0
    ,😀😀😀😀👍👍👍
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 03.11.2021 17:04 (изменен)
    0
    ДК и ШД построили за 25 лет для себя и под себя такой чемпионат, который позволяет им в каждом сезоне регулярно проигрывать в Лиге Чемпионов со счетом 5-0. Но это не предел. Может быть и 7-0, и 8-0.
    -
    Игроки ДК и ШД не привыкли к соперничеству, честной конкуренции, спортивным битвам на футбольном поле. Характера и силы воли у игроков нет, так как они давно уже расслабленные в чемпионате и совсем не в тонусе. Вы вспомните когда ДК или ШД проигрывали в чемпионате со крупным счетом с разницей в большей 3 мяча.
    Ссылка
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