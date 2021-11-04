Ман Сити с Зинченко обыграл Брюгге Соболя, ПСЖ теряет очки

В группе A ПСЖ не без проблем провел матч с «Лейпцигом», который завершился вничью 2:2. Парижане играли без травмированного Лионеля Месси и успели первыми пропустить.

Более того, Андре Силва мог делать счет 2:0, но не реализовал пенальти. За это соперника наказал Вейналдум, который оформил дубль.

Казалось, что парижане все же возьмут три очка, но уже в компенсированное время немецкая команда реализовала пенальти и набрала свой первый пункт в нынешней Лиге чемпионов.

В другом матче «Манчестер Сити» обыграл «Брюгге» 4:1. Александр Зинченко вышел на замену в конце матча, а Эдуард Соболь отыграл 72 минуты.

Группа A

Манчестер Сити - Брюгге 4:1

Голы: Фоден, 15, Марез, 55, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунз, 17 (в свои ворота)

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 80), Стоунз, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Бернарду (Де Брюйне, 75), Марез (Стерлинг, 68), Грилиш (Жезус, 68), Фоден (Палмер, 80)

Брюгге: Миньоле, Мехеле, Хендри, Нсоки, Соболь (Рикка, 72), Ванакен, Ритц (Мбамба, 78), Мата (ван дер Бремпт, 78), Вормер, Ланг (Дост, 78), Де Кетеларе (Совах, 87)

Лейпциг - ПСЖ 2:2

Голы: Нкунку, 8, Шоболчай, 90+2 (с пен) - Вейналдум, 21, 40

Лейпциг: Гулачи, Орбан (Айдара, 46), Симакан, Гвардиол, Мукиеле, Анхелиньо, Ляймер (Хенрикс, 85), Адамс (Ольмо, 75), Нкунку, Форсберг (Шоболчай, 59), Андре Силва (Поульсен, 59)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Перейра, Вейналдум (Эррера, 85), Гуйе, Ди Мария (Дракслер, 85), Неймар, Мбаппе

1. Манчестер Сити - 9

2. ПСЖ - 8

3. Брюгге - 4

4. Лейпциг - 1