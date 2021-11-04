ВИДЕО. Гвардиола сорвался после вопроса журналиста

Неожиданная реакция наставника «Ман Сити» на пресс-конференции

  • 04.11.2021 12:05
  • 2423 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Гвардиола сорвался после вопроса журналиста
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле уверенно обыграл бельгийский «Брюгге» (4:1).

В первом тайме команды обменялись забитыми голами — на результативный удар Фодена в составе «горожан», гости ответили автоголом имени Стоунза. Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы забила три безответных мяча в сетку ворот гостей, а авторами голов стали Марез, Стерлинг и Жезус.

Вашему вниманию фрагмент пресс-конференции Хосепа Гвардиолы после матча «Манчестер Сити» - «Брюгге».

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    icebeer
    online
    icebeer, 04.11.2021 12:42
    +2
    "Сорвался"
    Кто только такие заголовки пишет.
    Ссылка
    trentreznor111
    online
    trentreznor111, 04.11.2021 12:50
    +1
    Тот, кто размещал этот ролик, смотрел вообще само видео? Гвардиола не то что не "сорвался", а отвечал спокойно, даже с улыбкой. Тупой хайпожорский заголовок. Редакция, вам просмотров всё мало? Стыд и срам.
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