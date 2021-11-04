ВИДЕО. Гвардиола сорвался после вопроса журналиста

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле уверенно обыграл бельгийский «Брюгге» (4:1).
В первом тайме команды обменялись забитыми голами — на результативный удар Фодена в составе «горожан», гости ответили автоголом имени Стоунза. Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы забила три безответных мяча в сетку ворот гостей, а авторами голов стали Марез, Стерлинг и Жезус.
Вашему вниманию фрагмент пресс-конференции Хосепа Гвардиолы после матча «Манчестер Сити» - «Брюгге».
Источник — Sport.ua
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