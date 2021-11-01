В среду, 3 ноября, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Манчестер Сити» примет бельгийский «Брюгге». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В настоящий момент расклад в группе А таков: лидирует «ПСЖ», у которого семь очков. Далее идет «Манчестер Сити», на счету которого шесть баллов. Третье место занимает «Брюгге» - четыре пункта. А у «Лейпцига» все еще ноль в графе очки. Таким образом, этот поединок очень важен для обеих команд. По сути, это очная встреча за второе место, но в ней есть явный фаворит.

«Манчестер Сити»

«Горожане» находятся в небольшом кризисе. На прошлой неделе «голубые» сначала вылетели из Кубка английской лиги, уступив по пенальти «Вест Хэму», а затем сенсационно проиграли «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии. Что касается Премьер-лиги, то там вся борьба еще впереди. После десяти матчей в активе команды из Манчестера 20 очков, она на два пункта отстает от «Ливерпуля» и на пять – от «Челси». Несмотря на это, подопечные Хосепа Гвардиолы все еще остаются одними из главных претендентов на чемпионство.

В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «ПСЖ», но выиграл у «Лейпцига» и «Брюгге». Думается, что для действующего финалиста самого сильного клубного турнира Европы не должно составить проблем выйти из группы.

Не помогут «горожанам» в этой игре только Бенжамен Менди и Ферран Торрес. Все остальные находятся в строю и готовы ко встрече.

«Брюгге»

«Черно-синие» на выходных выиграли очередной поединок чемпионата Бельгии. Подопечные Филиппа Клемана победили «Сент-Трюйден», набрали 26 очков и продолжают идти вторыми в турнирной таблице, уступая два пункта сенсационному «Сент-Жиллуа». Также «Брюгге» продолжает борьбу в Кубке Бельгии, где в матче 1/16 финала разгромил «Дейнзе» и теперь сыграет с «Генком».

В Лиге чемпионов «Брюгге» сначала сенсационно сыграл вничью с «ПСЖ», затем не менее неожиданно обыграл «Лейпциг», но крупно проиграл «Манчестер Сити». «Черно-синие» подарили надежду своим болельщикам даже на выход из группы, но в итоге, скорее всего, довольствуются путевкой в Лигу Европы.

Не примут участие в поединке травмированный Рубен Провиденс и дисквалифицированный Эдер Баланта.

История встреч

Поединок, который состоялся 19 октября, стал первым очным противостоянием команд. Он завершился со счетом 5:1 в пользу «Манчестер Сити».

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Силва, де Брюйне, Фернандиньо, Грилиш, Марез, Фоден.

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Соболь, Хендри, Сова, Ванакен, Ритс, Нсоки, Мбамба, Ланг, де Кетеларе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.13 по линии Parimatch.

3 ноября, среда