Ман Сити – Брюгге – 4:1. Зинченко победил Соболя. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил «Брюгге» (4:1).
У горожан Александр Зинченко вышел на замену на 80-й минуте, а у гостей украинец Эдуард Соболь играл со старта и был заменен на 73-й минуте.
У хозяев поля голы забили Фил Фоден, Рияд Марез, Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. Кроме того, автоголом отметился Джон Стоунз.
Лига чемпионов
Группа А. 4-й тур
«Манчестер Сити» (Англия) — «Брюгге» (Бельгия) — 4:1
Голы: Фоден, 15, Марез, 54, Стерлинг, 72, Габриэл Жезус, 90+2 – Стоунз, 17 (автогол)
ГОЛ! 1:0. Фоден, 15 мин.
ГОЛ! 1:1. Стоунз, 17 мин (автогол)
ГОЛ! 2:1. Марез, 54 мин.
ГОЛ! 3:1. Стерлинг, 72 мин
ГОЛ! 4:1. Габриэл Жезус, 90+2 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
|17'
|ГОЛ ! Автогол забил Джон Стоунс (Брюгге).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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