Ман Сити
4 : 1
Брюгге
03.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Сити – Брюгге – 4:1. Зинченко победил Соболя. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

  • 04.11.2021 00:49
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Ман Сити – Брюгге – 4:1. Зинченко победил Соболя. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил «Брюгге» (4:1).

У горожан Александр Зинченко вышел на замену на 80-й минуте, а у гостей украинец Эдуард Соболь играл со старта и был заменен на 73-й минуте.

У хозяев поля голы забили Фил Фоден, Рияд Марез, Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. Кроме того, автоголом отметился Джон Стоунз.

Лига чемпионов

Группа А. 4-й тур

«Манчестер Сити» (Англия) — «Брюгге» (Бельгия) — 4:1

Голы: Фоден, 15, Марез, 54, Стерлинг, 72, Габриэл Жезус, 90+2 – Стоунз, 17 (автогол)

ГОЛ! 1:0. Фоден, 15 мин.

ГОЛ! 1:1. Стоунз, 17 мин (автогол)

ГОЛ! 2:1. Марез, 54 мин.

ГОЛ! 3:1. Стерлинг, 72 мин

ГОЛ! 4:1. Габриэл Жезус, 90+2 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
72' ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
54' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
17' ГОЛ ! Автогол забил Джон Стоунс (Брюгге).
15' ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).

Источник — Sport.ua

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