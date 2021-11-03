Интер переиграл Шериф Вернидуба. Теперь Шахтеру нужны две победы

В матче 4-го тура Лиги чемпионов итальянский «Интер» на выезде обыграл «Шериф» из Молдовы, команду украинского тренера Юрия Вернидуба, со счетом 3:1.

После нулевого первого тайма команда гостей забила три гола после перерыва, на что хозяева поля ответили голом престижа в конце игры.

Теперь донецкому «Шахтеру» для продолжения борьбы весной в еврокубках нужно одержать две победы в двух матчах. Подопечные Роберто Де Дзерби сначала сыграют на выезде с «Интером», а затем в Киеве будут принимать «Шериф».

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

«Шериф» (Молдова) – «Интер» (Италия) – 1:3

Голы: Траоре, 90+2 – Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Санчес, 82.

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Бруну, 73), Тилль, Аддо (Раделич, 62), Яхшибоев (Жюльен, 82), Траоре, Кастаньеда.

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Дюмфрис, 46), де Врей (Раноккиа, 85), Димарко (Перишич, 64), Шкриньяр, Бастони, Видаль, Брозович, Барелла, Джеко (Корреа, 81), Мартинес (Санчес, 82).

Предупреждения: Аддо, 35. Дармиан, 43. Кристиану, 51. Коловос, 61. Костанца, 63. Шкриньяр, 67.

Судья: Цвайер (Германия).

3 ноября. Тирасполь. Стадион «Шериф».

Турнирная таблица