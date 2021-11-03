Шериф
1 : 3
Интер Милан
03.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер переиграл Шериф Вернидуба. Теперь Шахтеру нужны две победы

3 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги чемпионов

  • 03.11.2021 23:50
  • 1237 просмотров
  • 12 комментариев
Интер переиграл Шериф Вернидуба. Теперь Шахтеру нужны две победы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов итальянский «Интер» на выезде обыграл «Шериф» из Молдовы, команду украинского тренера Юрия Вернидуба, со счетом 3:1.

После нулевого первого тайма команда гостей забила три гола после перерыва, на что хозяева поля ответили голом престижа в конце игры.

Теперь донецкому «Шахтеру» для продолжения борьбы весной в еврокубках нужно одержать две победы в двух матчах. Подопечные Роберто Де Дзерби сначала сыграют на выезде с «Интером», а затем в Киеве будут принимать «Шериф».

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

«Шериф» (Молдова) – «Интер» (Италия) – 1:3

Голы: Траоре, 90+2 – Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Санчес, 82.

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Бруну, 73), Тилль, Аддо (Раделич, 62), Яхшибоев (Жюльен, 82), Траоре, Кастаньеда.

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Дюмфрис, 46), де Врей (Раноккиа, 85), Димарко (Перишич, 64), Шкриньяр, Бастони, Видаль, Брозович, Барелла, Джеко (Корреа, 81), Мартинес (Санчес, 82).

Предупреждения: Аддо, 35. Дармиан, 43. Кристиану, 51. Коловос, 61. Костанца, 63. Шкриньяр, 67.

Судья: Цвайер (Германия).

3 ноября. Тирасполь. Стадион «Шериф».

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 03.11.2021 23:55
    +4
    Funny_____Cat, 03.11.2021 23:52
    Закартпало… фан, твой выход
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 03.11.2021 23:52
    +3
    Закартпало… фан, твой выход
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 04.11.2021 00:17
    +2
    Осталось дело за малым, бахнуть мотивированный интер на выезде
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 04.11.2021 00:13
    +2
    Вологі мрії кротів.
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 04.11.2021 00:06
    +2
    igor_986, 04.11.2021 00:03
    Поймал себя на мысли уних еще есть шансы на выход со второго места? при равенстве считаются очные встречи или разница мячей?
    Разница мячей считается. Какое нах второе место? Какое нах третье место??
    Ссылка
    MaD_Max
    online
    MaD_Max, 04.11.2021 00:40
    +1
    RomanEnakievo.., 04.11.2021 00:06
    Разница мячей считается. Какое нах второе место? Какое нах третье место??
    Шпротина,это у тебя в психобольнице считают по забитым голам тебя вообще там лечат или ты там дворником работаешь??
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 04.11.2021 00:14
    +1
    igor_986, 04.11.2021 00:03
    Поймал себя на мысли уних еще есть шансы на выход со второго места? при равенстве считаются очные встречи или разница мячей?
    Щось не те ти піймав.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 04.11.2021 00:11
    +1
    Funny_____Cat, 03.11.2021 23:52
    Закартпало… фан, твой выход
    Гигант мысли учит "подайте на пропитание" на других языках, кроме английского
    Ссылка
    MaD_Max
    online
    MaD_Max, 04.11.2021 00:41
    -1
    RomanEnakievo.., 04.11.2021 00:40
    Все изменилось. Уже не личные встречи считают, а разницу мячей. Думаю, если днонецкие 10-0 у Интера выиграют, то шансы будут
    У тебя в психобольнице изменилось шпрот ??не позорьсяся шпрот ,спрячься ты уже убогое
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 04.11.2021 00:40
    -1
    igor_986, 04.11.2021 00:26
    К кротам меня прыписывать не нужно, а вопрос я задал логичный, в википедии написано что считаются игры между собой так что немного гонор сбавьте. правда ссылка там идет на прошлый сезон но думаю не сильно изменилось
    Все изменилось. Уже не личные встречи считают, а разницу мячей. Думаю, если днонецкие 10-0 у Интера выиграют, то шансы будут
    Ссылка
    igor_986
    online
    igor_986, 04.11.2021 00:26
    -1
    Alex Danchenko, 04.11.2021 00:14
    Щось не те ти піймав.
    К кротам меня прыписывать не нужно, а вопрос я задал логичный, в википедии написано что считаются игры между собой так что немного гонор сбавьте. правда ссылка там идет на прошлый сезон но думаю не сильно изменилось
    Ссылка
    igor_986
    online
    igor_986, 04.11.2021 00:03
    -2
    Поймал себя на мысли уних еще есть шансы на выход со второго места? при равенстве считаются очные встречи или разница мячей?
    Ссылка
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