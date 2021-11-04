Шериф
1 : 3
Интер Милан
03.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шериф – Интер – 1:3. Неудача команды Вернидуба. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

  • 04.11.2021 01:20
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Шериф – Интер – 1:3. Неудача команды Вернидуба. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов итальянский «Интер» на выезде обыграл «Шериф» из Молдовы, команду украинского тренера Юрия Вернидуба, со счетом 3:1.

После нулевого первого тайма команда гостей забила три гола после перерыва, на что хозяева поля ответили голом престижа в конце игры.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

«Шериф» (Молдова) – «Интер» (Италия) – 1:3

Голы: Траоре, 90+2 – Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Алексис Санчес, 82.

ГОЛ! 0:1. Брозович, 54 мин.

ГОЛ! 0:2. Шкриньяр, 66 мин.

ГОЛ! 0:3. Алексис Санчес, 82 мин.

ГОЛ! 1:3. Адама Траоре, 90+2 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Шериф).
82' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Интер Милан).
66' ГОЛ ! Мяч забил Милан Шкриниар (Интер Милан).
54' ГОЛ ! Мяч забил Марцело Брозович (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

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