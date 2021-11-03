В среду, 3 ноября, в Тирасполь на стадионе «Шериф» состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют молдавский «Шериф» и миланский «Интер». Стартовый свисток немецкого рефери Феликса Цвайера из Берлина прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Шериф



Коллектив Юрия Вернидуба – главная сенсация группового раунда, каждого матча которой теперь ждут с большим нетерпением болельщики по всей футбольной Европе. После двух тяжелых выездных поединков против мадридского «Реала» (2:1) и миланского «Интера» (1:3), тираспольский «Шериф» наконец-то возвращается на родную арену с целью повторить успех стартового матча против донецкого «Шахтера» (2:0). Парадокс, но украинскому любителю футбола, не принадлежащему к числу персональных фанатов Вернидуба, поддерживать «желто-черных» в предстоящей игре – моветон, так как каждый новый успех молдавской команды рискует закрыть дорогу «горнякам» даже в Лигу Европы УЕФА.

Измерять силу и текущее состояние кондиций «Шерифа» по матчам на внутренней арене не имеет никакого смысла по достаточно простой причине – оппоненты по чемпионату лишь в одном из девяти последних матчей сумели поразить его ворота. Да и то, от той встречи против «Зимбру» (1:1) уже успело пройти почти два месяца. «Осы» предпочитают играть в яркий контратакующий футбол, что не удалось им в полной мере реализовать в игре на «Джузеппе Меацца», но если Вернидуб сделал правильные выводы, то шансы у молдавского коллектива точно будут.

Интер



С другой стороны, подопечные Симоне Индзаги за эти две недели сумели показать настолько качественный футбол в рамках Серии А, что поверить в итоговый успех «Шерифа» будет достаточно сложно. «Змеи» все еще сохраняют за собой возможности пробиться в раунд плей-офф, а поскольку два оставшихся после этого поединка матча будут проходить для них против прямых конкурентов, то ситуация находится исключительно в руках «Интера». Несмотря на поражение на старте группового этапа от мадридского «Реала», миланский коллектив сейчас выступает куда более уверенно, чем в тот период сезона.

На внутренней арене команда Индзаги расположилась на первом месте в списке тех команд, которые мечтают догнать «Наполи» и «Милан», которые уже успели образовать для себя обособленные условия конкуренции в рамках чемпионской гонки. При этом, «змеи» уже достигли отметки в 28 забитых мячей, что позволяет им считаться наиболее результативной командой Серии А новом сезоне. Предыдущие матчи «Интера» против «Удинезе» и «Эмполи» (2:0) были проведены на достаточно высоком уровне для того, чтобы можно было прогнозировать возможный успех «нерадзурри» и на международной арене.

Ориентировочные составы



«Шериф»: Атанасиадис – Кристиано, Дуланто, Арболеда, Костанца – Аддо, Тилль – Траоре, Коловос, Кастаньеда – Яхшибоев.

«Интер»: Ханданович – Бастони, де Врей, Шкриниар – Перишич, Барелла, Брозович, Видаль, Думфрис – Мартинес, Джеко.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости сумеют увезти с поля соперников, как минимум, один набранный балл, и при этом сама игра имеет все шансы стать достаточно результативной. Нашей ставкой будет позиция – «Интер» не проиграет и ТБ 3.5 с коэффициентом 2.48 по линии Parimatch.

3 ноября, среда