Динамо проиграло Барселоне, Роналду спас МЮ, Конте возглавил Тоттенхэм

Главные новости за 2 ноября на Sport.ua

  • 03.11.2021 06:50
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Динамо проиграло Барселоне, Роналду спас МЮ, Конте возглавил Тоттенхэм
© ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 2 ноября.

1. Игра другая, результат тот же. Динамо опять минимально уступило Барселоне
Киевляне имели несколько моментов, но не сумели забить

2. ЛУЧЕСКУ: «Мы заслуживали ничью. Два года подряд попадаем в сложные группы»
Главный тренер «Динамо» дал оценку матчу Лиги чемпионов против «Барселоны»

3. Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо еще может побороться за путевку в Лигу Европы
2 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 3-го тура группового турнира

4A. Роналду спас МЮ от поражения в Бергамо, Малиновский остался в запасе
В другом матче «Вильярреал» обыграл «Янг Бойз»

4B. Хет-трик Левандовски. Бавария забила 5 мячей Бенфике и вышла в плей-офф
Украинец Роман Яремчук провел на поле 64 минуты и был заменен

5. Юные динамовцы разгромили Барселону и остались лидерами группы Е
Дубль у киевлян оформил Диалло, по голу забили Попов и Дячук

6. ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Конте – новый главный тренер Тоттенхэма
Контракт с итальянским специалистом подписан до лета 2023 года

7. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это случайность, что Шахтер еще не забивал в ЛЧ»
Наставник ответил на вопросы перед матчем Лиги чемпионов

8. ВИДЕО. В Польше провели бои MMA между мужчиной и женщиной. Фанаты в гневе
В результате в межгендерных поединках мужчины победили нокаутами

9. Энди РУИС: «Победил Джошуа и пошли гулянки. Усик не повторит мои ошибки»
Мексиканский боксер сам понимает, что допустил ошибку

10. Шедевры Сидорчука и Судакова, недовольство Луческу, шесть голов Зари
Самые интересные события 13-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Источник — Sport.ua

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