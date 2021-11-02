Вильярреал
2 : 0
Янг Бойз
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Роналду спас МЮ от поражения в Бергамо, Малиновский остался в запасе

В другом матче «Вильярреал» обыграл «Янг Бойз»

  • 02.11.2021 23:59
  • 1486 просмотров
  • 6 комментариев
Роналду спас МЮ от поражения в Бергамо, Малиновский остался в запасе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи четвертого тура Лиги чемпионов в группе F. «Аталанта» дома на последних минутах упустила победу над «Манчестер Юнайтед» - ничья 2:2. Дубль на счету Криштиану Роналду. Руслан Малиновский провел весь матч на скамейке запасных.

В другом матче группы «Вильярреал» дома уверенно обыграл «Янг Бойз».

«Аталанта» - «Манчестер Юнайтед» - 2:2
Голы: Иличич 12, Сапата 56 – Роналду 45+1, 90+1

«Аталанта» – Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал, Мэле, Фройлер, Пашалич (Джимсити, 46), Копмейнерс, Иличич (Муриэль, 71), Сапата.

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Варан (Гринвуд, 38), Магуайр, Байи, Шоу, Погба (Матич, 69), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 87), Мактомини (Санчо, 87), Роналду, Рэшфорд (Кавани, 69).

Предупреждение: Мактомини (51).

«Вильярреал» - «Янг Бойз» - 2:0
Голы: Капу 36, Груневелд 89

«Вильярреал» – Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 59), Педраса (Эступиньян, 75), Коклен (Альберто Морено, 75), Капу, Парехо (Мойсес Гомес, 90), Данджума, Диа (Тригерос, 59).

«Янг Бойз» – Фэвр, Хефти (Масерас, 75), Бюрги, Лаупер, Гарсия (Лефор, 75), Фасснахт, Нгамале (Сьебатшо, 82), Сьерро (Мамбимби, 75), Эбишер, Ридер, Элиа.

Предупреждения: Педраса (38), Сьерро (51), Нгамале (53), Марио Гаспар (54), Эбишер (61), Парехо (78), Элиа (90).

Турнирная таблица группы Н:

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Батькович
    online
    Саша Батькович, 03.11.2021 00:01
    +3
    Роналду 36 летний творить фантастику
    Ссылка
    _+_
    online
    _+_, 03.11.2021 00:16
    +1
    КриРо показал Италии, чего он таки стоит.
    Ссылка
    Empty
    online
    Empty, 03.11.2021 00:04
    +1
    Ето я как фан Месси говорю !)
    Ссылка
    Empty
    online
    Empty, 03.11.2021 00:03
    +1
    Саша Батькович, 03.11.2021 00:01
    Роналду 36 летний творить фантастику
    Поинтереснее смотриться чем в юве .. харош Рон
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 03.11.2021 00:19 (изменен)
    0
    Гасп хотел обмануть судьбу, да вот такой хер тебе сказала судьба Впервые он выпустил защитника вместо атакующего игрока и вторую замену через некоторое время так неееееехооотя проводил, ибо у МЮ не клеилось ничего в атаке. Стало ясно, что последним слотом замен он будет тянуть время на 90 минуте, но не тут то было, вмешался гений Роналду и поводил маэстро по лицу.
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    pol-55
    pol-55, 03.11.2021 00:06
    0
    Коментатор-красавец!,а я- Чортяка!! одночасно.
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