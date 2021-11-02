Роналду спас МЮ от поражения в Бергамо, Малиновский остался в запасе

Состоялись матчи четвертого тура Лиги чемпионов в группе F. «Аталанта» дома на последних минутах упустила победу над «Манчестер Юнайтед» - ничья 2:2. Дубль на счету Криштиану Роналду. Руслан Малиновский провел весь матч на скамейке запасных.
В другом матче группы «Вильярреал» дома уверенно обыграл «Янг Бойз».
«Аталанта» - «Манчестер Юнайтед» - 2:2
Голы: Иличич 12, Сапата 56 – Роналду 45+1, 90+1
«Аталанта» – Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал, Мэле, Фройлер, Пашалич (Джимсити, 46), Копмейнерс, Иличич (Муриэль, 71), Сапата.
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Варан (Гринвуд, 38), Магуайр, Байи, Шоу, Погба (Матич, 69), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 87), Мактомини (Санчо, 87), Роналду, Рэшфорд (Кавани, 69).
Предупреждение: Мактомини (51).
«Вильярреал» - «Янг Бойз» - 2:0
Голы: Капу 36, Груневелд 89
«Вильярреал» – Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 59), Педраса (Эступиньян, 75), Коклен (Альберто Морено, 75), Капу, Парехо (Мойсес Гомес, 90), Данджума, Диа (Тригерос, 59).
«Янг Бойз» – Фэвр, Хефти (Масерас, 75), Бюрги, Лаупер, Гарсия (Лефор, 75), Фасснахт, Нгамале (Сьебатшо, 82), Сьерро (Мамбимби, 75), Эбишер, Ридер, Элиа.
Предупреждения: Педраса (38), Сьерро (51), Нгамале (53), Марио Гаспар (54), Эбишер (61), Парехо (78), Элиа (90).
Турнирная таблица группы Н:
Источник — Sport.ua
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