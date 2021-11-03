Аталанта
2 : 2
Ман Юнайтед
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Криштиану просто великолепен. Он неподражаем»

Главный тренер «Ман Юнайтед» рассказал о матче ЛЧ против «Аталанты»

  • 03.11.2021 04:31
  • 90 просмотров
  • 1 комментарий
Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Криштиану просто великолепен. Он неподражаем»
© Манчестер Юнайтед. Сульшер и Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2):

«Сегодня были настоящие качели. Обе команды успели себя проявить. Криштиану просто великолепен. Если ты хочешь, чтобы кому-то предоставился шанс для взятия ворот, то он должен предоставиться ему. Он просто неподражаем.

Никто не может подвергнуть сомнению характер этих игроков. Они не сдаются ни при каких обстоятельствах. Нам пришлось внести несколько изменений. Первый гол стал результатом великолепных командных действий - мы здорово сыграли в пас. Это был первый момент в этой игре, когда мы сыграли так, как должны играть все время.

Варан повредил заднюю мышцу бедра, и мы не могли рисковать. Он добавлял нашей игре спокойствия, но это футбол».

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 03.11.2021 04:59 (изменен)
    0
    Криштиану может играть еще 2-3 сезона на высочайшем уровне. Вытаскивает "дедушка" МЮ.
    -
    Давно хотел посмотреть на Месси в другом клубе кроме Барсы. И сразу стало видно who is who.
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