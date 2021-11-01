В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 2 ноября, начало в 22:00.

Аталанта

«Аталанта» в последнее время утратила привычную стабильность в чемпионате Италии и начала регулярно терять очки. Команда не проигрывает в четырех последних турах, однако за это время дважды сыграла вничью и опустилась на 5-е место. Не самая простая у «Аталанты» ситуация в группе Лиги чемпионов. В прошлом матче команда на выезде проиграла «Манчестер Юнайтед», хотя казалось, что англичане находятся в тяжелом кризисе и не смогут победить.

Однако МЮ, проигрывая 0:2, сумел сделать камбэк и победить. Команда Джан Пьеро Гасперини, имея 4 очка, занимает третье место, уступая МЮ и «Вильярреалу».

Что касается Руслана Малиновского, то украинец сейчас не настолько результативный, как во второй части прошлого сезона, но получает игровые минуты и радует классными дальними ударами.

Отметим, что у «Аталанты» есть проблемы в обороне, где не смогут сыграть Джимсити, Госенс и Толой, а в полузащите Гасперини не сможет рассчитывать на Хатебора и Пессину.

Манчестер Юнайтед

Казалось, что кризис, который настиг МЮ осенью, точно оставит тренера Уле Гуннара Сульшера без работы. В октябре МЮ успел проиграть «Лестеру» 2:4 и «Ливерпулю» 0:5, что едва не привело к увольнению наставника. Однако «Манчестер Юнайтед» между этими двумя поражениями чудом смог обыграть «Аталанту», а в минувшем туре АПЛ разобрался с «Тоттенхэмом».

Похоже, успех в Лиге чемпионов может обеспечить Сульшеру продолжение работы, и пока МЮ лидирует в группе с 6 пунктами. Сложно сказать, удалось ли наставнику уже стабилизировать ситуацию в команде (по информации СМИ - нет), но матч в Бергамо должное многое прояснить.

В отличие от «Аталанты», МЮ перед поединком вообще не имеет проблем с травмированными и может рассчитывать на всех сильнейших игроков.

2 ноября, вторник