Криштиану РОНАЛДУ: «В концовке нам немного повезло, но это футбол»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2), в котором он отметился дублем:

«Это был трудный матч. Здесь всегда непросто играть, но мы верили в себя до самого конца. Я помог команде набрать очко и очень этому рад. С «Аталантой» всегда непросто играть. В концовке нам немного повезло, но это футбол.

Нам все еще есть куда расти. Мы должны притереться друг к другу, но для этого потребуется время. У нас есть время, чтобы прибавить и стать лучше».

«Аталанта» (Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 2:2

ГОЛ! 1:1. Криштиану Роналду, 45+1 мин.

ГОЛ! 2:2. Криштиану Роналду, 90+1 мин.