Криштиану РОНАЛДУ: «В концовке нам немного повезло, но это футбол»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2), в котором он отметился дублем:
«Это был трудный матч. Здесь всегда непросто играть, но мы верили в себя до самого конца. Я помог команде набрать очко и очень этому рад. С «Аталантой» всегда непросто играть. В концовке нам немного повезло, но это футбол.
Нам все еще есть куда расти. Мы должны притереться друг к другу, но для этого потребуется время. У нас есть время, чтобы прибавить и стать лучше».
«Аталанта» (Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 2:2
ГОЛ! 1:1. Криштиану Роналду, 45+1 мин.
ГОЛ! 2:2. Криштиану Роналду, 90+1 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
Источник — УЕФА
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