Аталанта
2 : 2
Ман Юнайтед
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Криштиану РОНАЛДУ: «В концовке нам немного повезло, но это футбол»

Форвард «МЮ»​​​​​​​ рассказал о матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты»

  • 03.11.2021 04:19
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Криштиану РОНАЛДУ: «В концовке нам немного повезло, но это футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2), в котором он отметился дублем:

«Это был трудный матч. Здесь всегда непросто играть, но мы верили в себя до самого конца. Я помог команде набрать очко и очень этому рад. С «Аталантой» всегда непросто играть. В концовке нам немного повезло, но это футбол.

Нам все еще есть куда расти. Мы должны притереться друг к другу, но для этого потребуется время. У нас есть время, чтобы прибавить и стать лучше».

«Аталанта» (Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 2:2

ГОЛ! 1:1. Криштиану Роналду, 45+1 мин.

ГОЛ! 2:2. Криштиану Роналду, 90+1 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
58' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
45' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
12' ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).

Источник — УЕФА

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