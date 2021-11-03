В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2)
У итальянской команды голами отличились Йосип Иличич и Дуван Сапата. У гостей дважды забил Криштиану Роналду, причем второй его гол принес ничью в компенсированное время второго тайма.
Лига чемпионов
Группа F. 4-й тур
«Аталанта» (Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 2:2
Голы: Иличич, 12, Сапата, 56 – Криштиану Роналду, 45+1, 90+1.
ГОЛ! 1:0. Иличич, 12 мин.
ГОЛ! 1:1. Криштиану Роналду, 45+1 мин.
ГОЛ! 2:1. Сапата, 56 мин.
ГОЛ! 2:2. Криштиану Роналду, 90+1 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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