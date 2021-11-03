Аталанта
2 : 2
Ман Юнайтед
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Ман Юнайтед – 2:2. Как Роналду принес ничью. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

  • 03.11.2021 00:50
  • 726 просмотров
  • 1 комментарий
Аталанта – Ман Юнайтед – 2:2. Как Роналду принес ничью. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2)

У итальянской команды голами отличились Йосип Иличич и Дуван Сапата. У гостей дважды забил Криштиану Роналду, причем второй его гол принес ничью в компенсированное время второго тайма.

Лига чемпионов

Группа F. 4-й тур

«Аталанта» (Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 2:2

Голы: Иличич, 12, Сапата, 56 – Криштиану Роналду, 45+1, 90+1.

ГОЛ! 1:0. Иличич, 12 мин.

ГОЛ! 1:1. Криштиану Роналду, 45+1 мин.

ГОЛ! 2:1. Сапата, 56 мин.

ГОЛ! 2:2. Криштиану Роналду, 90+1 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
58' ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
45' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
12' ГОЛ ! Мяч забил Йосип Иличич (Аталанта).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Станислав Иванов
    online
    Станислав Иванов, 03.11.2021 01:00
    +4
    Роналду Машина !
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