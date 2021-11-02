Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Манчестер Юнайтед

Сегодня, 2 ноября «Аталанта» в четвертом туре Лиги чемпионов дома примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский снова остался в запасе своей команды на матч.
Составы команд:
«Аталанта»: Муссо – Де Роон, Демирал, Паломино – Дзаппакоста, Фройлер, Коопмейнерс, Мэле – Иличич, Пашалич, Сапата
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Магуайр, Варан, Байи – Шоу, Погба, МакТоминей, Бруну Фернандеш, Ван-Биссака – Роналду, Рэшфорд
Источник — УЕФА
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