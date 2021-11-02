ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Конте – новый главный тренер Тоттенхэма

Контракт с итальянским специалистом подписан до лета 2023 года

  • 02.11.2021 14:05
  • 2234 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Конте – новый главный тренер Тоттенхэма
© ФК Тоттенхэм. Антонио Конте

52-летний итальянский специалист Антонио Конте назначен главным тренером «Тоттенхэма». Об этом официально сообщает лондонский клуб.
 
Контракт подписан до лета 2023 года с возможностью продления.
 
Конте пришел на место португальского тренера Нуну Эшпириту Санту, который был уволен в понедельник. Итальянский специалист находился в творческом отпуске после того, как разорвал контракт с «Интером» в мае текущего года.
 
Отметим, что Антонио Конте три года работал в «Ювентусе» с нынешним директором по футболу «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, который и стал инициатором приглашения данного специалиста. 

Источник — ФК Тоттенхэм

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 02.11.2021 14:33
    +1
    круть! это интересно!
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    Аа Бб
    Аа Бб, 02.11.2021 14:32
    +1
    Це вже цікаво.
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    Face Control
    Face Control, 02.11.2021 14:57
    -1
    Это уже очень интересно.
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