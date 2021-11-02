ОФИЦИАЛЬНО. Антонио Конте – новый главный тренер Тоттенхэма

52-летний итальянский специалист Антонио Конте назначен главным тренером «Тоттенхэма». Об этом официально сообщает лондонский клуб.



Контракт подписан до лета 2023 года с возможностью продления.



Конте пришел на место португальского тренера Нуну Эшпириту Санту, который был уволен в понедельник. Итальянский специалист находился в творческом отпуске после того, как разорвал контракт с «Интером» в мае текущего года.



Отметим, что Антонио Конте три года работал в «Ювентусе» с нынешним директором по футболу «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, который и стал инициатором приглашения данного специалиста.