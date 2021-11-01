ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил главного тренера после поражения от МЮ

Нуну Эшпириту Санту отправлен в отставку

  • 01.11.2021 11:59
  • 2343 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил главного тренера после поражения от МЮ
© ФК Тоттенхэм. Нуну Эшпириту Санту

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту отправлен в отставку вместе со всем тренерским штабом. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
 
Португальский тренер провел во главе лондонцев 17 матчей, начиная с середины августа 2021 года. Было добыто девять побед при семи поражениях и одной ничьей.
 
Имя следующего тренер «Тоттенхэма» обещают назвать в соответствующее время.
 
По информации Dailymail, после болезненного поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:3) председатель правления Даниєль Леви и руководство клуба, включая директора по футболу Фабио Паратичи, провели экстренные переговоры, на которых было решено действовать решительно.

Источник — ФК Тоттенхэм

(15 голосов)

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Комментарии
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 01.11.2021 12:51
    0
    Ребров ?
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    pol-55
    pol-55, 01.11.2021 12:20
    0
    Никто с тренеров летом к Лысому не хотел идти,а Санту согласился,а ведь у него с Вулхами все нормально было,теперь без работы пока что,а ведь его предупреждал правда здесь.
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