ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил главного тренера после поражения от МЮ

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту отправлен в отставку вместе со всем тренерским штабом. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.



Португальский тренер провел во главе лондонцев 17 матчей, начиная с середины августа 2021 года. Было добыто девять побед при семи поражениях и одной ничьей.



Имя следующего тренер «Тоттенхэма» обещают назвать в соответствующее время.



По информации Dailymail, после болезненного поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:3) председатель правления Даниєль Леви и руководство клуба, включая директора по футболу Фабио Паратичи, провели экстренные переговоры, на которых было решено действовать решительно.