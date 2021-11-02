Шедевры Сидорчука и Судакова, недовольство Луческу, шесть голов Зари

И «Шахтер», и «Динамо» добыли победы. Но если «горняки» крупно разбили «Десну», то киевляне лишь минимально переиграли «Мариуполь». Самый крупный счет был зафиксирован в Харькове, где местный «Металлист-1925» проиграл «Заре» 1:6. Еще один разгром был в Днепре, где команда Йовичевича забила четыре «сухих» мяча «Минаю». В остальных четырех поединках тура был забит лишь один гол.

Матч тура

На «Олимпийском» «Шахтер» принимал «Десну». Вывеска в матча довольно громкая. Но игра получилась фактически в одни ворота. Очень быстро «горняки» открыли счет – проникающей передачей Додо воспользовался Соломон. Правда, достаточно оперативно гости сравняли счет: Безбородько убежал с центра поля и «пробил» Трубина. Но это был последний опасный момент для «Десны». Дальше полностью доминировали дончане. До перерыва они забили один мяч (Судаков), а после перерыва – еще два (Тете и Фернандо). С интервалом в две минуты. «Десна» особо и не сопротивлялась.

ФК «Шахтер»

Слова тура

После матча с «Шахтером» наставник «сиверян» Александр Рябоконь признал справедливость результата: «Я бы не сказал, что здесь что-то решала борьба. Решала игра в футбол. «Шахтер» играет, наверное, чуть получше. Соперник явно выше классом. Нам было тяжело… Уже готовились замены, и пока игроки шнуровались, соперник успел забить два мяча за считаные минуты. Обидно, что второй из них мы сами себе «нарисовали», причем опытные футболисты. И все, игра была сделана, шансов уже практически не оставалось».

Голы тура

Очень красивые, и довольно-таки похожие мячи забили динамовец Сидорчук и «горняк» Судаков. Сергей отличился сразу двумя точными и дальними ударами в воротах «Мариуполя». И если в первом случае, скорее всего, ошибся голкипер приазовцев, то второй удар динамовского капитана – настоящий шедевр. Он из-за пределов штрафной площади зряче отправил мяч точно в верхний правый угол ворот.

В подобном ключе забивал «Десне» и Судаков. Георгий принял мяч в нескольких метрах от линии штрафной площади и сильным ударом едва не порвал сетку левой «девятки».

Пенальти тура

Уже на четвертой минуте матча «Мариуполь» - «Динамо» хозяева открыли счет. Сделал это Мишнев точным ударом с одиннадцатиметровой точки. Пенальти, назначенный арбитром Романовым, получился достаточно спорным. Сидорчук боролся за верховой мяч, и от его головы футбольный снаряд угодил динамовскому капитану в руку. То есть, сознательной игры рукой не было. Но после подсказки арбитра ВАР Романов решился наказать гостей одиннадцатиметровым. Бущан угадал направление удара, но отбить мяч не смог.

Возмущение тура

Ко времени второго тайма матча «Мариуполь» - «Динамо» арбитр Романов добавил три минуты. За несколько секунд до конца компенсированного времени гости выбежали в опасную контратаку – на пустые ворота. Казалось, голу не миновать. Но Романов почему-то решил заблаговременно дать финальный свисток. Чем вызвал настоящее негодование на тренерской лавке «бело-синих». «Рефери, ты не можешь делать этого», - это слова Луческу в адрес Романова. «Клоун, как ты можешь так судить? Тебе не стыдно?», - а это реплика к Романову ассистента Луческу Караса.

«Подарок» тура

За день до игры против «Львова» президенту «Колоса» Андрею Засухе исполнилось 35 лет. Поздравить руководителя ковалевского клуба прибыли руководители УАФ – глава ассоциации Андрей Павелко и его зам Вадим Костюченко. Старались преподнести подарок своему боссу и футболисты «Колоса». Но не получилось. Заунывная игра с минимумом опасных моментов завершилась минимальной победой гостей. Андрей Анатольевич остался без подарка. Точнее, с «галстуком».

Разборки тура

Единственный гол в ворота «Колоса» в игре против «Львова» залетел после розыгрыша «стандарта». С первым ударом – Эрнеста – голкипер Волынец справился, но вот против добивания Романчука вратарь «аграриев» оказался бессилен. После пропущенного мяча Волынец набросился на Ренана. У Евгения в тот момент было такое выражения лица, что за бразильца реально было тревожно. Причина недовольства вратаря «Колоса» - «Ренан не выполнил предматчевую установку и не находился й той точке, что мы просили». Так объяснил после матча и.о. наставника «Колоса» Сергей Кузнецов.

Разгром тура

Воскресные матчи тура откровенно разочаровали. В Ковалевке соперники выжали из себя один забитый гол при блеклой игре, а во Львове «Рух» и «Александрия» и вовсе разошлись сухой ничьей. Зато заключительный матч дня, в Харькове, порадовал. Порадовал, прежде всего, результативной игрой: семь мячей на двоих. Правда, ожидалась более упорная игра, ведь «Металлист-1925» выигрывал в последних четырех поединках, да и «Зарю» сейчас вряд ли можно назвать образцом стабильности. Более того, подопечные Кривенцова первыми забили. Причем очень быстро. Но не только не смогли удержать перевес, а и разгромно уступили. 1:6 – в некоторой степени сенсация. Хотя «Заря», конечно же, на победу наиграла.

Атака тура

Второй гол Аллахьяра в ворота «Металлиста-1925» - это чистой воды «Барселона». Нет, не нынешняя, а та, красивая и вдохновенная. В голевой атаке поучаствовали почти все игроки передней линии. Была и проникающая передача с позиции волнореза, и короткий розыгрыш мяча со стенками и пяткой, и сильнейший точный удар. Почти как у Месси. В общем, браво!

Джокер тура

Нападающий «Днепра-1» Русин вышел на поле в матче против «Миная» уже тогда, когда все было решено: на 84 минуте, при счете 3:0 в пользу хозяев. Однако Назарию удалось не только активизировать игру, но и забить. На 89 минуте он забил четвертый гол в ворота закарпатцев, использовав отличную передачу Кравченко. Этот мяч для 23-летнего форварда стал первым в составе «днепрян».

Символическая сборная тура: Панькив - Додо, Бондарь, Довгий, Цуриков - Сидорчук, Судаков, Тете, Джурасек - Гладкий, Аллахьяр.