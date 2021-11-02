Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это случайность, что Шахтер еще не забивал в ЛЧ»

Наставник ответил на вопросы перед матчем Лиги чемпионов

  • 02.11.2021 18:34
  • 1441 просмотр
  • 18 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это случайность, что Шахтер еще не забивал в ЛЧ»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Игра состоится 3 ноября, начало в 19:45.

- Играют лидер и аутсайдер. Вы будете придерживаться той же философии игры?
 
- Мы продолжим играть с теми же принципами игры, что и раньше. Я считаю, что мы продолжим прогрессировать, если будем играть против таких сложных соперников. А потому мы будем продолжать играть в нашем стиле. И не имеет значения, сильный соперник или нет. Будем придерживаться наших принципов футбола.

- Будете ли вы менять что-то в обороне после домашнего матча с «Реалом»?
 
 - У соперника много отличных игроков. Тот же Винисиус, который классно сыграл с «Барселоной». И мы попробуем больше внимания обращать на него и Бензема. Но у нас есть своя философия и свой путь, и мы будем продолжать играть так, как играем.

- Почему не выигрывали еще у Карло Анчелотти? Сказывается его опыт?
 
 - Уже говорил, что Анчелотти - это пример для всех итальянских тренеров. Он умеет передать спокойствие своим игрокам. Он доказал все своей работой в Италии, Англии, Испании и других странах. Мы смотрим на него и берем пример.
 
- Что думаете по поводу Винисиуса. Будет ли звездой?
 
- Думаю, Винисиус - пример для многих игроков. Он показывает уровень и в Европе, и в Ла Лиге. Он в таком возрасте уже показывает свои качестве в такой сложной команде.
 
- Прошла половина группового этапа Лиги чемпионов. Не забили ни одного гола - вас это волнует?
 
- Думаю, это случайность, что мы не забили. Против «Шерифа» у нас было 25 ударов. Против «Интера» и «Реала» были свои шансы, поэтому это просто случайность. И не забываем, что два матча из трех мы играли без Траоре. Это не оправдание, но это факт. Без него нам тяжело.
 
- Дентиньо хорошо играет против «Реала». Увидим ли мы его? И что по поводу контракта, который уже заканчивается?
 
- Дентиньо в заявке, он может сыграть, но я состав еще не определил. Что касается контракта Дентиньо, то мы остались без Траоре, поэтому есть вопросы. По поводу контракта еще не решено ничего.

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    etorfine
    etorfine, 02.11.2021 18:51
    +14
    avk2307, 02.11.2021 18:43
    Мы будем продолжать играть в нашем стиле -это как ?
    Ну типа забивать не планируют))
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    DK1961
    online
    DK1961, 02.11.2021 18:59
    +11
    Окончательно этого мажора похоронит Вернидуб в последнем матче ЛЧ
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 02.11.2021 18:54
    +10
    Главное, чтобы игра красивая была, тактика модная, а голы необязательно забивать и выигрывать также
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    Alex86 1
    Alex86 1, 02.11.2021 18:46
    +9
    Могло быть конечно шо случайность, но это когда 1ОО5ОО моментов и нет забитых, а тут шо?
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    bonv
    bonv, 02.11.2021 18:43
    +8
    А звучить як виправдання..
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    avk2307
    online
    avk2307, 02.11.2021 18:43
    +7
    Мы будем продолжать играть в нашем стиле -это как ?
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 02.11.2021 19:06 (изменен)
    +5
    DK1961, 02.11.2021 18:59
    Окончательно этого мажора похоронит Вернидуб в последнем матче ЛЧ
    В Украине с олигархами можно только деньги зарабатывать.... для того, чтобы футбол развивался нужно развивать систему комплексно от ДЮСШ и судей, до полей, журналистов и болельщиков. Нельзя "модным тренером" из Италии, Португалии или Хорватии поменять украинский футбол, даже если скупить всех талантливых бразильцев. Это нереально и самообман.
    -
    У меня вопрос - чем занимается академия Шахтера, если после 20 лет ее функционирования, они все еще ездят покупать бразильцев.... причем не самых сильных. Часть крутых талантов идет в топ-4 лиги в топ-клубы Англии, Германии, Испании, Италии, которые богаче ШД.
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 02.11.2021 18:36
    +5
    Ссылка
    Phantom1993
    online
    Phantom1993, 02.11.2021 19:13
    +4
    avk2307, 02.11.2021 18:43
    Мы будем продолжать играть в нашем стиле -это как ?
    Это бессмысленно держать мяч или как некоторые здесь пишут атакующий стиль)))
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    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 02.11.2021 19:04
    +4
    Нажаль випадковість це те, що ви в кваліфікації пройшли Монако....
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    Alex86 1
    Alex86 1, 02.11.2021 19:11
    +2
    Скорее уж планируют, но не забивают
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 02.11.2021 19:15
    +1
    Головне яйця зберегти, а то шо потім.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 02.11.2021 19:44
    0
    Конечно же 6 безголевых матчей , наших полпредов в ЛЧ чистая случайность.
    Наверное планировалось наоборот.
    /
    Это Самая Слабая ЛЧ для Украины.
    Хоть для одной команды, хоть для второй , хоть вместе.
    Экватор зафиксировали.
    Финиш будет не лучше.
    4 и 4.
    /
    И на 3 место Зари я бы сильно не надеялся.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 02.11.2021 19:34
    0
    SrnaNeSriPodNogi, 02.11.2021 19:25
    И чисто случайно пропустили 7))) В Италии вообще горе национального масштаба, там с национального зоопарка сбежал первый гибрид зебры и человека которого уборщики клеток научили разговаривать.
    Долго ник придумывал?
    Ссылка
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 02.11.2021 19:25
    0
    И чисто случайно пропустили 7))) В Италии вообще горе национального масштаба, там с национального зоопарка сбежал первый гибрид зебры и человека которого уборщики клеток научили разговаривать.
    Ссылка
    IgorDK
    online
    IgorDK, 02.11.2021 19:42
    -1
    Случайность?! наверное заголовок придумали чтоб поржать
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    maksum139
    maksum139, 02.11.2021 19:31
    -1
    Шахтар Чемпіон, ми їм шанс дали тепер буде реванш
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 02.11.2021 19:29
    -1
    В эту загорелую компашку ещё КЛОУНдиньё из зенита купить, и можна отправлять в новое турне смешить людей во всём мире.
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