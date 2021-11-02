Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это случайность, что Шахтер еще не забивал в ЛЧ»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Игра состоится 3 ноября, начало в 19:45.

- Играют лидер и аутсайдер. Вы будете придерживаться той же философии игры?



- Мы продолжим играть с теми же принципами игры, что и раньше. Я считаю, что мы продолжим прогрессировать, если будем играть против таких сложных соперников. А потому мы будем продолжать играть в нашем стиле. И не имеет значения, сильный соперник или нет. Будем придерживаться наших принципов футбола.

- Будете ли вы менять что-то в обороне после домашнего матча с «Реалом»?



- У соперника много отличных игроков. Тот же Винисиус, который классно сыграл с «Барселоной». И мы попробуем больше внимания обращать на него и Бензема. Но у нас есть своя философия и свой путь, и мы будем продолжать играть так, как играем.

- Почему не выигрывали еще у Карло Анчелотти? Сказывается его опыт?



- Уже говорил, что Анчелотти - это пример для всех итальянских тренеров. Он умеет передать спокойствие своим игрокам. Он доказал все своей работой в Италии, Англии, Испании и других странах. Мы смотрим на него и берем пример.



- Что думаете по поводу Винисиуса. Будет ли звездой?



- Думаю, Винисиус - пример для многих игроков. Он показывает уровень и в Европе, и в Ла Лиге. Он в таком возрасте уже показывает свои качестве в такой сложной команде.



- Прошла половина группового этапа Лиги чемпионов. Не забили ни одного гола - вас это волнует?



- Думаю, это случайность, что мы не забили. Против «Шерифа» у нас было 25 ударов. Против «Интера» и «Реала» были свои шансы, поэтому это просто случайность. И не забываем, что два матча из трех мы играли без Траоре. Это не оправдание, но это факт. Без него нам тяжело.



- Дентиньо хорошо играет против «Реала». Увидим ли мы его? И что по поводу контракта, который уже заканчивается?



- Дентиньо в заявке, он может сыграть, но я состав еще не определил. Что касается контракта Дентиньо, то мы остались без Траоре, поэтому есть вопросы. По поводу контракта еще не решено ничего.