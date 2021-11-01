Подтвержден бой Ломаченко с Комми, Михайлюк провел лучший матч в сезоне

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 31 октября.

1. Заря в Харькове уничтожила оборону Металлиста 1925. По дублю в луганской команде сделали Аллахьяр и Гладкий, еще по голу забили Фримпонг и Алибеков.

2. Без турнирных задач. Ураган победил и в третьем матче основного раунда ЛЧ. Ивано-франковцы забили два гола в ворота «Юнайтед Галац».

3. «Классика» УПЛ. Рух и Александрия расписали мировую. Коллектив Юрия Гуры не может победить уже четвертый матч УПЛ кряду.

4. Третья победа в истории. Львов в конце игры сумел забить Колосу. Неудачи ковалевской команды продолжаются.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Подтвержден следующий бой Василия Ломаченко. Второй бой украинца без титулов на кону.

6. У Моуриньо не получается. Гол Ибрагимовича помог Милану обыграть Рому. В матче 11-го тура чемпионата Италии отличился 40-летний ветеран.

7. Сильно зациклен, и не залетают. Селезнев рассказал, когда уйдет из футбола. За футбольную карьеру 36-летний Евгений Селезнев забил 116 голов в УПЛ.

8. Михайлюк провел лучший матч в сезоне и помог Торонто победить. Украинец набрал 16 очков.

9. Проблемы Бенфики и Яремчука. Роман не забивает в 7 подряд матчах. Игроку пора исправлять ситуацию.

10. Контавейт выиграла 2-й титул подряд и добыла путевку на Итоговый турнир WTA. Анетт уверенно переиграла в финале соревнований в Румынии Симону Халеп.