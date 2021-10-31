11-й тур
Рома
1 : 2
Милан
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

У Моуриньо не получается. Гол Ибрагимовича помог Милану обыграть Рому

В матче 11-го тура чемпионата Италии отличился 40-летний ветеран

  • 31.10.2021 23:59
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У Моуриньо не получается. Гол Ибрагимовича помог Милану обыграть Рому
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде победил «Рому» (2:1).

На 26-й минуте счет в матче открыл 40-летний форвард Златан Ибрагимович, забив ударом со штрафного. На 57-й минуте перевес в счете удвоил Франк Кессье. У«Милана» был удален Тео Эрнандес, в конце игры один гол отыграл Стефан Эль-Шаарави.

У «Милана» теперь 31 очко и 2-е место, столько же очков у лидера – «Наполи». «Рома» под руководством Жозе Моуриньо имеет 19 очков и 5-е место.

Серия А. 11-й тур

«Рома»  «Милан»  1:2

Голы: Эль-Шаарави, 90+3 – Ибрагимович, 26, Кессье, 57 (пен).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Шомуродов, 80), Манчини, Роджер Ибаньес, Винья (Перес, 68), Мхитарян (Афена-Гьян, 46), Кристанте, Верету, Пеллегрини, Абрахам (Эль-Шаарави, 63), Дзаньоло.

«Милан»: Тэтэрушану, Кьер, Калабрия, Томори, Эрнандес, Беннасер (Романьоли, 76), Крунич (Бакайоко, 77), Кессье, Ибрагимович (Жиру, 58), Леан (Тонали, 76), Салемакерс (Балло-Туре, 68).

Предупреждения: Дзаньоло, 7. Карсдорп, 24. Ибрагимович, 26. Эрнандес, 41. Манчини, 49. Томори, 65. Калабрия, 67. Жиру, 77. Кессье, 81. Верету, 90+7.

Удаление: Эрнандес, 66.

Судья: Мареска.

31 октября. Рим. Стадион Олимпико

Турнирная таблица чемпионата Италии

ГОЛ! 0:1. Ибрагимович, 26 мин.

ГОЛ! 0:2. Кессье, 57 мин (пен).

ГОЛ! 1:2. Эль-Шаарави, 90+3 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
66' Игрок команды Милан получает красную карточку.
57' ГОЛ ! С пенальти забил Франк Кесси (Милан).
26' ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).

Источник — Sport.ua

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