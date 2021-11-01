В поединке 11-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде обыграл «Рому» со счетом 2:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
|66'
|Игрок команды Милан получает красную карточку.
|57'
|ГОЛ ! С пенальти забил Франк Кесси (Милан).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
Источник — MEGOGO
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