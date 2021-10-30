В воскресенье, 31 октября, состоится матч 11 тура чемпионата Италии, в котором «Рома» примет «Милан».

Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

«Рома»

Римлян в этом сезоне следует воспринимать сквозь призму Жозе Моуриньо. Звездный наставник принял команду и пока не успел вывести ее на новый уровень, но и «каши не испортил». «Рома» ниже своего уровня не опускается, держась в топе Серии А. Первое, за что взялся Моуриньо - это защита. Римляне являются третьей командой чемпионата по наименьшему количеству пропущенных мячей, клуб всего проиграл две игры и сейчас занимает четвертое место в таблице.

После неплохого старта в сезоне команда начала буксовать. В последних трех матчах были: поражение от «Ювентуса» (0:1), ничья с «Наполи» и победа над «Кальяри» (2:1). Теперь команда принимает лидера чемпионата - «Милан». Не совсем удачные результаты можно объяснить сложностью календаря. Главный провал этой части сезона случился на прошлой неделе, когда римляне потерпели сокрушительное поражение от норвежского «Буде-Глимт» (1:6) в Лиге конференций.

«Милан»

«Милан» в этом сезоне сделал еще шаг вперед. Команда Стефано Пиоли занимает вторую строчку в Серии А, уступая «Наполи» лишь по разницей мячей. «Россонери» являются легитимным претендентом на скудетто. «Милан» в этом чемпионате еще не потерпел ни одного поражения, имея в активе 9 побед и 1 ничью.

В предыдущем туре «Милан» одержал непростую победу над «Торино» (1:0). В пяти гостевых матчах команда Стефано Пиоли набрала 13 очков, не сумев выиграть только на поле «Ювентуса» (1:1).

Команда также принимает участие в Лиге чемпионов, но уже после трех туров «россонери» потерпели три поражения («Ливерпуль», «Атлетико», «Порту»). Таким образом, можно понять, что миланский клуб сделает ставку на выступления в чемпионате, а не на еврокубках. Приоритеты расставлены, поэтому матч с «Ромой» крайне важен для парней Пиоли.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Милан» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с 3.00 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Рома»: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Вина, Кристанте, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини, Эль Шарави, Абрахам.

«Милан»: Татарушану - Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес, Тонали, Кессье, Селемекерс, Диас, Леау, Ибрагимович.

31 октября, воскресенье