В воскресенье, 31 октября, состоится матч 11 тура чемпионата Италии, в котором «Рома» примет «Милан».
Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
«Рома»
Римлян в этом сезоне следует воспринимать сквозь призму Жозе Моуриньо. Звездный наставник принял команду и пока не успел вывести ее на новый уровень, но и «каши не испортил». «Рома» ниже своего уровня не опускается, держась в топе Серии А. Первое, за что взялся Моуриньо - это защита. Римляне являются третьей командой чемпионата по наименьшему количеству пропущенных мячей, клуб всего проиграл две игры и сейчас занимает четвертое место в таблице.
После неплохого старта в сезоне команда начала буксовать. В последних трех матчах были: поражение от «Ювентуса» (0:1), ничья с «Наполи» и победа над «Кальяри» (2:1). Теперь команда принимает лидера чемпионата - «Милан». Не совсем удачные результаты можно объяснить сложностью календаря. Главный провал этой части сезона случился на прошлой неделе, когда римляне потерпели сокрушительное поражение от норвежского «Буде-Глимт» (1:6) в Лиге конференций.
«Милан»
«Милан» в этом сезоне сделал еще шаг вперед. Команда Стефано Пиоли занимает вторую строчку в Серии А, уступая «Наполи» лишь по разницей мячей. «Россонери» являются легитимным претендентом на скудетто. «Милан» в этом чемпионате еще не потерпел ни одного поражения, имея в активе 9 побед и 1 ничью.
В предыдущем туре «Милан» одержал непростую победу над «Торино» (1:0). В пяти гостевых матчах команда Стефано Пиоли набрала 13 очков, не сумев выиграть только на поле «Ювентуса» (1:1).
Команда также принимает участие в Лиге чемпионов, но уже после трех туров «россонери» потерпели три поражения («Ливерпуль», «Атлетико», «Порту»). Таким образом, можно понять, что миланский клуб сделает ставку на выступления в чемпионате, а не на еврокубках. Приоритеты расставлены, поэтому матч с «Ромой» крайне важен для парней Пиоли.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Милан» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с 3.00 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Рома»: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Вина, Кристанте, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини, Эль Шарави, Абрахам.
«Милан»: Татарушану - Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес, Тонали, Кессье, Селемекерс, Диас, Леау, Ибрагимович.
31 октября, воскресенье
|«Рома» - «Милан»
|Рим. «Стадио Олимпико». 21:45
|ТВ-трансляция – MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 1:2
Источник — Sport.ua
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