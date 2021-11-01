11-й тур
Рома
1 : 2
Милан
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Моуриньо отказался отвечать на вопросы после поражения от Милана

Португальский тренер не стал долго обсуждать игру

  • 01.11.2021 07:00
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Моуриньо отказался отвечать на вопросы после поражения от Милана
© Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном поединке 11-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде обыграл «Рому» со счетом 2:1.

После этого матча главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо отказался отвечать на вопросы журналистов, обойдясь короткой репликой.

«Поздравляю «Милан». Я не хочу больше ничего говорить, потому что иначе на следующей неделе меня не будет на боковой линии. Мы плохо сыграли, но оставили все на поле», — сказал Моуриньо.

«Милан» набрал 31 очко и расположился на втором месте в турнирной таблице. Столько же у лидирующего «Наполи». У «Ромы» 19 очков и пятая позиция.

Источник — Sky Sport Italia

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