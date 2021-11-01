Моуриньо отказался отвечать на вопросы после поражения от Милана

В центральном поединке 11-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде обыграл «Рому» со счетом 2:1.

После этого матча главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо отказался отвечать на вопросы журналистов, обойдясь короткой репликой.

«Поздравляю «Милан». Я не хочу больше ничего говорить, потому что иначе на следующей неделе меня не будет на боковой линии. Мы плохо сыграли, но оставили все на поле», — сказал Моуриньо.

«Милан» набрал 31 очко и расположился на втором месте в турнирной таблице. Столько же у лидирующего «Наполи». У «Ромы» 19 очков и пятая позиция.