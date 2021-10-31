13-й тур
Рух Львов
0 : 0
Александрия
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

«Классика» УПЛ. Рух и Александрия расписали мировую

Коллектив Юрия Гуры не может победить уже четвертый матч УПЛ кряду

  • 31.10.2021 18:55
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  • 4 комментария
«Классика» УПЛ. Рух и Александрия расписали мировую
© УПЛ

После кубкового матча с «Зарей» главный тренер «Руха» Леонид Кучук по разным причинам совершил глобальные кадровые ротации в стартовом составе. Вместо Бандуры, Гагуна, Ляха, Кухарука, Кузыка, Притулы, Кондракова и Стаменковича, на поле вышли Панькив, Мысык, Федорчук, Сыч, Альваренга, Таллес, Мартынюк и Борячук. Юрий Гура после кубкового поединка также сделал существенные перестановки в составе своих подопечных. Вместо Гороха, Кожушка, Дришлюка, Копыны, Мустафаева, Мельника и Фомбы в игру вступили Билык, Бабогло, Калюжный, Мирошниченко, Демченко, Цуриков и Рыбалка.

Первый момент матча возник у ворот хозяев поля, но Мирошниченко пробил сходу выше ворот. Игроки «Александрии» продолжали больше владеть мячом, но пройти оборонительные редуты соперников было не просто. В ход последовали дальние удары в исполнении Демченко и Кирюханцева, но опытный Панькив ликвидировал угрозы.

В середине тайма «Александрия» отдала инициативу руховцам, которые подолгу разыгрывали атаки, но опасных моментов у ворот Билыка не возникало. Гости действовали на контратаках, одну из которых пытался головой завершить Кирюханцев, но пробил неточно. Напряжение на поле нарастало и арбитру Пасхалу приходилось часто останавливать игру, фиксируя нарушение правил. Мог забить гол в «раздевалку» хозяев Дубра, головой замыкая передачу Мирошниченка, но Панькив снова выбрал правильную позицию.

Второй тайм также активнее начали александрийцы, у которых на острие атак вместо Спинелли на поле вышел Устименко, кстати, один из авторов кубковых голов в ворота «Металлиста 1925». Вскоре к заменам прибег и Леонид Кучук, пытаясь усилить атакующие действия, задействовав в поединок Кондракова и Кузыка. На поле появился и Мустафаев, в предыдущей игре оформивший кубковый дубль.

Однако опасных моментов у ворот обоих соперников не возникало. Защитники продолжали своевременно опережать соперников и снимать напряжение у собственных ворот. Оживление на трибунах вызвала вылазка Кондракова в штрафную, но Рыбалка ликвидировал угрозу. Гости ответили опасным ударом Мустафаева, но Панькив снова контролировал эту ситуацию.

В компенсированное время хозяева после удаления Кузыка остались в меньшинстве. Однако «Александрия» так и не сумела одержать первую победу над «Рухом» – в 3-й игре. В итоге безвыигрышная домашняя серия «Руха» продолжается в чемпионате 4 игры: три ничьих и поражение. Увеличилась до 5-ти матчей и безвыигрышная гостевая серия «Александрии» в УПЛ: четыре ничьих и поражение.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Рух» – «Александрия» - 0:0

 Рунич, 15, Сыч, 36, Альваренга, 84, Кузык, 90+1 – Демченко, 68, Устименко, 70, Бабогло, 75

 Кузык, 90+3 (повторное предупреждение)

«Рух»: Панькив – Мысык, Белый, Мартынюк, Сыч – Карасюк – Рунич (Кузык, 58), Федорчук (Притула, 76), Таллес (Стаменкович, 86), Альваренга – Борячук (Кондраков, 58).

«Александрия»: Билык – Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко – Рыбалка, Демченко (Мустафаев, 68), Калюжный – Третьяков, Спинелли (Устименко, 46), Кирюханцев (Кожушко, 68).

Запасные: Горох, Мельник, Бухал, Копина.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 1 (0) – 8 (6)
Угловые: 2 – 2
Оффсайды: 1 – 1.

РУХ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

События матча
90' Орест Кузык (Рух Львов) получает красную карточку.

Юрий Назаркевич, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Миша
    Юрий Миша, 31.10.2021 19:02
    0
    Я теж навіть зразу й не зрозумів про що це вони мирову
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 31.10.2021 19:01
    -1
    Поменяли))) оперативно
    Ссылка
    _+_
    online
    _+_, 31.10.2021 18:59
    -1
    Переименовали бы движей по названию спонсора - Галицька Свіжина. Может шевелиться бы начали.
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 31.10.2021 18:58
    -2
    Світову. Перевод от бога
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