Юрий ГУРА: «Нашим форвардам нужно быть агрессивнее, а не падать»

Наставник «Александрии» - о матче против «Руха»

  • 31.10.2021 21:58
  • 536 просмотров
  • 2 комментария
Юрий ГУРА: «Нашим форвардам нужно быть агрессивнее, а не падать»
© ФК Динамо Киев. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился впечатлениями от матча 13-го тура УПЛ против «Руха» (ничья 0:0):

«В этой игре мы показывали хорошее взаимодействие, вскрывали фланги, но нам не хватало последней передачи в финальной стадии. Мы суетились.

Ничья – закономерный результат. Мы не смогли раскачать оборону соперника. Моментов голевых у нас было мало. Нашим нападающим следует играть агрессивнее у ворот соперника, брать на себя, не падать, а забивать голы».

Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    igogo
    igogo, 31.10.2021 22:13
    +1
    Просто они не хотят в конференцию
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    belerilf1
    belerilf1, 31.10.2021 22:08
    0
    наверное они мечтают попасть в динамо киев, а там это основной скилл у напов.
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