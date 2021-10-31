Юрий ГУРА: «Нашим форвардам нужно быть агрессивнее, а не падать»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился впечатлениями от матча 13-го тура УПЛ против «Руха» (ничья 0:0):

«В этой игре мы показывали хорошее взаимодействие, вскрывали фланги, но нам не хватало последней передачи в финальной стадии. Мы суетились.

Ничья – закономерный результат. Мы не смогли раскачать оборону соперника. Моментов голевых у нас было мало. Нашим нападающим следует играть агрессивнее у ворот соперника, брать на себя, не падать, а забивать голы».