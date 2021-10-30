В воскресенье, 31 октября, «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Александрию». После недавних кубковых баталий соперники, в форме которых доминируют желто-черные цвета, возвращаются в Премьер-лигу с полярными эмоциями.

Рух

В 1/8 финала Кубка Украины подопечные Леонида Кучука на львовском стадионе СКИФ в дополнительное время уступили «Заре» со счетом 0:2. После этого поединка белорусский рулевой «Руха» Леонид Кучук отметил, что львовяне «незаслуженно проиграли этот матч».

На поле «Арены Львов» руховцы вернутся в УПЛ с невеселыми сериалами. Безвыигрышная домашняя серия «Руха» продолжается в чемпионате 3 игры: две ничьи и поражение. Львовский клуб на своем поле пропускает голы в течение 3 матчей и до повторения клубного антирекорда осталась одна игра. Для «Руха» это будет 10-й матч в УПЛ при Леониде Кучуке. И на этот раз, руховцы могут одержать 10-ю победу в чемпионатах.

Александрия

Во Львов «Александрия» отправилась в приподнятом настроении, имея за спиной разгромную гостевую кубковую победу над «Металлистом 1925» со счетом 5:2. В этой игре Юрий Гура задействовал немало молодых футболистов, один из которых, Эмиль Мустафаев, оформил дубль.

В чемпионате же александрийцы делят с харьковским клубом 6-7 места в турнирной таблице. В УПЛ горожане возвращаются с безвыигрышной гостевой серией, которая длится в чемпионате 4 игры: три ничьих и поражение. В составе александрийцев не сможет выйти на поле дисквалифицированный Кирилл Дрышлюк.

История встреч

Краткая история встреч «Руха» и «Александрии» насчитывает всего две игры и руховцы ни разу не проигрывали: победа и ничья. Предыдущий домашний матч с «Александрией» состоялся 2 мая этого года и завершился победой хозяев поля – 2:1. Голы у руховцев забивали Остап Притула и Богдан Бойчук, а у гостей Максим Третьяков. Кстати, это была первая и единственная пока домашняя волевая победа «Руха» в УПЛ.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Игорь Пасхал из Херсона, который провел уже 65 игр в УПЛ. «Рух» при Пасхале провел одну игру, уступив в прошлом сезоне дома «Динамо», а «Александрия» провела уже 7 игр: 6 побед и поражение (от «Шахтера»).

Ориентировочные составы:

«Рух»: Бандура, Стаменкович, Мысык, Билый, Сыч, Федорчук, Мартынюк, Притула, Климчук, Бойчук, Кондраков.

«Александрия»: Билык, Бабогло, Бухал, Мирошниченко, Цуриков, Кирюханцев, Рыбалка, Калюжный, Третьяков, Демченко, Спинелли.

Прогноз на матч

«Рух» настроен только побеждать, чтобы прервать свой продолжительный домашний безвыигрышный сериал. «Александрия» всегда славилась своим бойцовским характером и неуступчивостью. Спрогнозируем, что итогом поединка на «Арене Львов» будет ничейный результат.

31 октября, воскресенье