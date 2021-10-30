В воскресенье, 31-го октября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и «Александрия». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Посреди недели команды Леонида Кучука и Юрия Гуры показали отличные друг от друга результаты в Кубке Украины, и только лишь «полиграфы» из этой пары сумели продолжить свое участие в данном турнире. Что же касается чемпионата, то тут у обеих сторон предстоящего поединка далеко не все в порядке с достигаемыми результатами, поэтому зацепиться за три очка будет стремиться каждая из них.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Александрия».