31 октября в 17:00 состоялся матч 13-го тура УПЛ, в котором играли «Рух» и «Александрия» (0:0).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Рух – Александрия – 0:0. Нули во Львове. Видеообзор матча
Удаление, Орест Кузык (Рух), 90+3 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|Орест Кузык (Рух Львов) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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