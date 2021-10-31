Сильно зациклен, и не залетают. Селезнев рассказал, когда уйдет из футбола

За футбольную карьеру 36-летний Евгений Селезнев забил 116 голов в УПЛ

  • 31.10.2021 22:55
  • 354 просмотра
  • 3 комментария
Сильно зациклен, и не залетают. Селезнев рассказал, когда уйдет из футбола
© Великий футбол. Евгений Селезнев

Форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал, когда планирует завершить карьеру:

«Мне надо забить 8 голов. Как только я забью 8-й гол, я сразу уйду и скажу: «Спасибо большое». Пусть потом побьют мой рекорд – мне все равно, я выполнил свое слово.

Понятно, что Ярмоленко сюда вернется, Жуниор Мораес восстановится. Но у меня задача сейчас. Но наверное, я сильно зациклен на голах, поэтому не залетают.

Я сильно много тренируюсь. Раньше выгоняли за алкоголь, сейчас выгоняют из-за [тренажерного] зала. Это я в шутку говорю. Но я действительно иногда перебарщиваю. Если ты себя не поддерживаешь в форме, то в таком возрасте тяжело быть наравне с молодыми ребятами. Это практически нереально, потому что они много и быстро бегают. А в моем возрасте преимущество – опыт». 

За карьеру 36-летний Евгений Селезнев забил 116 голов в УПЛ и хочет превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола). При этом за «Минай» Селезнев не забил ни разу.

ПОВОРОЗНЮК: «Селезнев рекорд не побьет. Сделал 1 ассист, и чувака понесло»

Источник — Великий футбол

(6 голосов)

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Комментарии
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 31.10.2021 23:07
    +1
    Гладкий уже скоро начнёт поджимать.
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    belerilf1
    belerilf1, 31.10.2021 23:13
    0
    у мужика хотя бы есть цель, похвально
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    bonv
    bonv, 31.10.2021 23:12
    -1
    Жалюгідний кормілєц..
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