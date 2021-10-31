Проблемы Бенфики и Яремчука. Роман не забивает в 7 подряд матчах

Игроку пора исправлять ситуацию

  • 31.10.2021 13:15
  • 1018 просмотров
  • 5 комментариев
Проблемы Бенфики и Яремчука. Роман не забивает в 7 подряд матчах
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» в матче чемпионата Португалии сыграла 1:1 с «Эшторилом» и пропустила вперед «Порту» и «Спортинг», которые имеют на 1 пункт больше.

Не лучший отрезок проводит и украинский форвард Роман Яремчук. Игрок вышел в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве.

Яремчук не забивает в последних 7 матчах за Орлов.

Всего Роман провел 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 31.10.2021 13:47 (изменен)
    +1
    Вболівальники Бенфіки добре розбираються в футболі, і вже зрозуміли, чим в реальності є Яремчук як футболіст, за якого заплатили 17+ млн. А людські якості .... А.Н. Шевченко поганого не порадить, тим більше за хороший відкат у власну кишеню.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 31.10.2021 14:05
    0
    канешно у всех есть безголевые серии, но только когда эти серии у наших чувствуешь некую закономерность
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 31.10.2021 13:22
    0
    POWER, 31.10.2021 13:21
    Больше надо тренироваться!
    больше будет тренировать и станет Месси?
    Ссылка
    POWER
    online
    POWER, 31.10.2021 13:21
    0
    Больше надо тренироваться!
    Ссылка
    Cruijff
    Cruijff, 31.10.2021 13:31
    -2
    У всіх бувають безголові серії.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности