Проблемы Бенфики и Яремчука. Роман не забивает в 7 подряд матчах

«Бенфика» в матче чемпионата Португалии сыграла 1:1 с «Эшторилом» и пропустила вперед «Порту» и «Спортинг», которые имеют на 1 пункт больше.

Не лучший отрезок проводит и украинский форвард Роман Яремчук. Игрок вышел в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве.

Яремчук не забивает в последних 7 матчах за Орлов.

Всего Роман провел 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.