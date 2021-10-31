Проблемы Бенфики и Яремчука. Роман не забивает в 7 подряд матчах

«Бенфика» в матче чемпионата Португалии сыграла 1:1 с «Эшторилом» и пропустила вперед «Порту» и «Спортинг», которые имеют на 1 пункт больше.
Не лучший отрезок проводит и украинский форвард Роман Яремчук. Игрок вышел в стартовом составе, но был заменен уже в перерыве.
Яремчук не забивает в последних 7 матчах за Орлов.
Всего Роман провел 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.