Яремчук – в основе Бенфики на матч с Эшторилом

Сегодня, 30 октября «Бенфика» в 10-м туре чемпионата Португалии на выезде сыграет с «Эшторилом». Начало матча – в 21:00 по Киеву.
Украинский форвард Роман Яремчук вошел в стартовый состав «Бенфики» на матч:
«Бенфика»: Влаходимос, Радоньич, Вериссимо, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу, Рафа Силва, Дарвин Нуньес, Яремчук
🚨 JÁ HÁ ONZE! 🚨#GDEPSLB #LigaPortugalbwin #EPluribusUnum pic.twitter.com/jQN927LnyF— SL Benfica (@SLBenfica) October 30, 2021
Источник — Twitter
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