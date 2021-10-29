Отставка Кумана, Мотор в зоне вылета, Металлист и Заря в 1/4 финала Кубка

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 октября.

1. Рональд Куман и Олег Блохин: созвездие близнецов. Валерий Василенко ищет параллели в тренерской судьбе двух великих игроков, и находит их.

2. Уступили аутсайдеру. Фленсбург-Хандевитт оказался сильнее Мотора. После поражения подопечные Савукинаса опустились в зону вылета.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Куман уволен с поста главного тренера Барселоны. Руководство не выдержало последних неудач сине-гранатовых в Ла Лиге.

4. Еще один шаг к мечте. Металлист выбил Колос из Кубка Украины. Впервые на стадии 1/8 финала Кубка Украины этого сезона победили хозяева поля.

5. Заря в дополнительное время обыграла Рух и вышла в 1/4 финала Кубка Украины. Два гола были забиты в овертайме.

6. Львов в серии пенальти выбил Альянс и прошел в четвертьфинал Кубка Украины. Основное время и овертайм завершились вничью.

7. Металлист в обойме. Стало известно 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка. В стадию 1/4 финала пробились 6 команд УПЛ и одна из Первой лиги.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт со Степаненко. Сотрудничество продлили еще на два года.

9. Справились с Аразом. Ураган с победы стартовал в основном раунде ЛЧ. «Драконы» отстояли победный результат.

10. ЯРОСЛАВСКИЙ: «Курченко? Этого щенка надо поймать и надрать ему уши». Президент «Металлиста» жестко высказался о бывшем владельце клуба.