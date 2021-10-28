ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт со Степаненко

Сотрудничество продлили еще на два года

  • 28.10.2021 20:56
  • 2097 просмотров
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт со Степаненко
© ФК Шахтер. Тарас Степаненко

«Шахтер» официально сообщил о продлении контракта с вице-капитаном команды Тарасом Степаненко. Предыдущий контракт был рассчитан до конца текущего сезона, новый – до лета 2024 года. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Степаненко выступает за «Шахтер» с 2010 года. На его счету 352 матча за клуб – по этому показателю он в топ-6 в истории «Шахтера».

Ранее Степаненко получил травму в матче с «Ворсклой».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 20:58
    +4
    кому он ещё нужен кроме шахты
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 28.10.2021 21:27
    +3
    Ну Степа еще ржавым и СБУ пригодиться. Одобряю
    Ссылка
    Volk
    Volk, 28.10.2021 20:57
    +3
    Это хорошо
    Ссылка
    lehach_08
    lehach_08, 28.10.2021 21:26
    +2
    а почему финансовые условия не сообщаются?? для кого это секретная информация и по какой причине?) президенты клубов у нас самые честные бизнесмены, футболисты тоже кристально чистые..., то в чем же проблема? кого боимся?
    Ссылка
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 28.10.2021 21:09
    +2
    У його віці або Шахтар, або в Туреччину, тому тут без варіантів.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 21:00
    +2
    степаненко, кривцов, бондарь, конопля, сикан среди них.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 20:59
    +1
    есть такой пласт игроков которые нужны в шахте, а если нужны не будут, то по условным черноморцам пойдут.
    Ссылка
    M∆X
    online
    M∆X, 28.10.2021 20:58
    +1
    Отлично
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    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 21:24
    -4
    дырявые, вы забыли меня заминусовать. мне ваши лайки нах не нада.
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