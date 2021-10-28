ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт со Степаненко

«Шахтер» официально сообщил о продлении контракта с вице-капитаном команды Тарасом Степаненко. Предыдущий контракт был рассчитан до конца текущего сезона, новый – до лета 2024 года. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Степаненко выступает за «Шахтер» с 2010 года. На его счету 352 матча за клуб – по этому показателю он в топ-6 в истории «Шахтера».

Ранее Степаненко получил травму в матче с «Ворсклой».