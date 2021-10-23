Очередная травма у Шахтера. Степаненко не доиграл матч УПЛ

В матче чемпионата Украины «Ворскла» - «Шахтер» повреждение получил полузащитник гостей Тарас Степаненко.
Игрок не без проблем провел первый тайм, однако после перерыва вернулся на поле. Но в итоге тренер Роберто Де Дзерби был вынужден заменить Степаненко, который держался за бедро.
Ранее «Шахтер» остался без основного защитника Николая Матвиенко и ключевого форварда Лассина Траоре.
Ожидается, что Матвиенко вернется к матчу Лиги чемпионов против «Реала», а вот Траоре в нынешнем сезоне вряд ли сыграет.
Источник — Sport.ua
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