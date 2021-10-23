Очередная травма у Шахтера. Степаненко не доиграл матч УПЛ

Хавбека заменили во втором тайме

  • 23.10.2021 18:24
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Очередная травма у Шахтера. Степаненко не доиграл матч УПЛ
© shakhtar.com

В матче чемпионата Украины «Ворскла» - «Шахтер» повреждение получил полузащитник гостей Тарас Степаненко.

Игрок не без проблем провел первый тайм, однако после перерыва вернулся на поле. Но в итоге тренер Роберто Де Дзерби был вынужден заменить Степаненко, который держался за бедро.

Ранее «Шахтер» остался без основного защитника Николая Матвиенко и ключевого форварда Лассина Траоре.

Ожидается, что Матвиенко вернется к матчу Лиги чемпионов против «Реала», а вот Траоре в нынешнем сезоне вряд ли сыграет.

Источник — Sport.ua

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