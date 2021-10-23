Очередная травма у Шахтера. Степаненко не доиграл матч УПЛ

В матче чемпионата Украины «Ворскла» - «Шахтер» повреждение получил полузащитник гостей Тарас Степаненко.

Игрок не без проблем провел первый тайм, однако после перерыва вернулся на поле. Но в итоге тренер Роберто Де Дзерби был вынужден заменить Степаненко, который держался за бедро.

Ранее «Шахтер» остался без основного защитника Николая Матвиенко и ключевого форварда Лассина Траоре.

Ожидается, что Матвиенко вернется к матчу Лиги чемпионов против «Реала», а вот Траоре в нынешнем сезоне вряд ли сыграет.