Альянс
1 : 1
(2:3)
Львов
28.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Львов в серии пенальти выбил Альянс и прошел в четвертьфинал Кубка Украины

Основное время и овертайм завершились вничью

  • 28.10.2021 16:42
  • 710 просмотров
  • 3 комментария
Львов в серии пенальти выбил Альянс и прошел в четвертьфинал Кубка Украины
© fcallianceld

В матче 1/8 финала Кубка Украины перволиговый «Альянс» принимал аутсайдера УПЛ «Львов».

Основное время и овертайм завершились вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «Львов», который выиграл 3:2.

Серия оказалась интересной - были и красивые сейвы, и удары выше ворот, и неудачная паненка.

Ранее в четвертьфинал Кубка Украины вышли «Александрия», «Динамо», «Шахтер» и «Ворскла».

Кубок Украины. 1/8 финала

Альянс - Львов 1:1 (по пенальти 2:3)
Голы: Карноза, 19 - Бусько, 13

Альянс: Важинский, Пикуль, Неплях, Писный (Осадчий, 77), Герт, Лебеденко, Ярошенко (Шмигельский, 63), Карноза (Лучик, 63), Шарай (Бойко, 77), Агапов, Загинайлов (Сидоренко, 83)

Львов: Ильющенков, Бусько (Сорокин, 79), Эрнест (Семенив, 55), Якимец (Крушинский, 113), Политыло, Брикнер, Альваро (Ременяк, 46), Зозуля, Ныч (Шина, 71), Довгий, Лека

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sova37
    online
    sova37, 28.10.2021 17:01
    +1
    Програли, бо не дозволили прийти глядачам з сертифікатами та ПЛР тестами.
    За годину зайшов на сайт Альянсу, підтверджують ,що матч із глядачами.... приїжджаю на стадіон, об'ява - матч без глядачів(((( Люди поприїздили за 35-40 км
    Дивились із телефонів під стадіоном((()
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    kaka
    online
    kaka, 28.10.2021 16:45
    +1
    Львов однозначно команда 1 лиги- вся игра это доказывала
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 28.10.2021 17:08
    0
    kaka, 28.10.2021 16:45
    Львов однозначно команда 1 лиги- вся игра это доказывала
    на следующий сезон поменяется местами с Альянсом.
    Команда из населенного пункта с красивым названием: Липовая Долина.
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