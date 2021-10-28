Львов в серии пенальти выбил Альянс и прошел в четвертьфинал Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины перволиговый «Альянс» принимал аутсайдера УПЛ «Львов».
Основное время и овертайм завершились вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «Львов», который выиграл 3:2.
Серия оказалась интересной - были и красивые сейвы, и удары выше ворот, и неудачная паненка.
Ранее в четвертьфинал Кубка Украины вышли «Александрия», «Динамо», «Шахтер» и «Ворскла».
Кубок Украины. 1/8 финала
Альянс - Львов 1:1 (по пенальти 2:3)
Голы: Карноза, 19 - Бусько, 13
Альянс: Важинский, Пикуль, Неплях, Писный (Осадчий, 77), Герт, Лебеденко, Ярошенко (Шмигельский, 63), Карноза (Лучик, 63), Шарай (Бойко, 77), Агапов, Загинайлов (Сидоренко, 83)
Львов: Ильющенков, Бусько (Сорокин, 79), Эрнест (Семенив, 55), Якимец (Крушинский, 113), Политыло, Брикнер, Альваро (Ременяк, 46), Зозуля, Ныч (Шина, 71), Довгий, Лека
Источник — Sport.ua
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За годину зайшов на сайт Альянсу, підтверджують ,що матч із глядачами.... приїжджаю на стадіон, об'ява - матч без глядачів(((( Люди поприїздили за 35-40 км
Дивились із телефонів під стадіоном((()
Команда из населенного пункта с красивым названием: Липовая Долина.
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