Кубок Украины. Известно расписание матчей 1/8 финала

Украинская ассоциация футбола опубликовала расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины.
Кубок Украины. 1/8 финала
26 октября
Металлист 1925 - Александрия. 19:30
27 октября
Верес - Ворскла. 14:00
Мариуполь - Динамо. 17:00
Черноморец - Шахтер. 19:30
28 октября
Альянс - Львов. 14:00
ЛНЗ - Днепр-1. 17:00
Рух - Заря. 19:00
Металлист - Колос 19:30
Источник — Украинская ассоциация футбола
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