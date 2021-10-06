Кубок Украины. Известно расписание матчей 1/8 финала

Матчи пройдут в конце октября

  • 06.10.2021 20:10
  • 2150 просмотров
  • 2 комментария
Кубок Украины. Известно расписание матчей 1/8 финала
© uaf.ua

Украинская ассоциация футбола опубликовала расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/8 финала

26 октября

Металлист 1925 - Александрия. 19:30

27 октября

Верес - Ворскла. 14:00

Мариуполь - Динамо. 17:00

Черноморец - Шахтер. 19:30

28 октября

Альянс - Львов. 14:00

ЛНЗ - Днепр-1. 17:00

Рух - Заря. 19:00

Металлист - Колос 19:30

Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Holiday
    online
    Holiday, 06.10.2021 21:02
    +1
    Динамо не поедет в Мариуполь.
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
    Олексій Коваль, 06.10.2021 20:20
    0
    Норм, во вторник попадаю на Стадио
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