Альянс
1 : 1
(2:3)
Львов
28.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Олег ДУЛУБ: «Столько моментов у нас еще не было ни в одном матче»

Наставник «Львова» прокомментировал победу над «Альянсом» в 1/8 финала Кубка Украины

  • 28.10.2021 19:16
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Олег ДУЛУБ: «Столько моментов у нас еще не было ни в одном матче»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка Украины против «Альянса», в котором его команда одержала победу в серии пенальти (3:2). После 120 минут поединка была зафиксирована ничья 1:1.

«На мой взгляд, игра проходила под нашим контролем. Мы забили хороший гол, имели много моментов. Наверное, столько моментов у нас еще не было ни в одном матче. Но мы их не реализовали и, как это бывает в футболе, пропустили из-за своих ошибок. Сложно ответить, чего не хватило для того, чтобы забить больше. В одном моменте не хватило удачи, в другом, может быть, мастерства. Но нужно понимать, что игроки играют под напряжением, в первую очередь, психологическим. Никто не хотел уступать, ни мы, ни «Альянс». Нужно отдать должное «Альянсу», это очень хорошая команда. На мой взгляд, это одна из лучших команд Первой лиги. В перерыве я попросил команду успокоиться и просто играть в футбол, доставлять мячи в точки, в которые мы договаривались. После этого нужно было только забить гол. Я говорил, что если забьем один гол, игра закончится», — сказал Дулуб.

Источник — Футбол 1/2/3

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