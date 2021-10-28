Альянс
1 : 1
(2:3)
Львов
28.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Альянс - Львов - 1:1 (2:3). Яркая серия пенальти в Кубке Украины. Обзор

Команда Первой лиги упустила свой шанс

  • 28.10.2021 17:02
  • 1694 просмотра
  • 1 комментарий
Альянс - Львов - 1:1 (2:3). Яркая серия пенальти в Кубке Украины. Обзор
© fcallianceld

Перволиговый «Альянс» и команда УПЛ «Львов» в матче Кубка Украины боролись за выход в четвертьфинал.

В яркой серии пенальти «Львов» сумел победить со счетом 3:2 и прошел дальше.

Обзор матча

Серия пенальти

События матча
120+5' ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Семенив (Львов).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Зозуля (Львов).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Константин Пикуль (Альянс).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Шина (Львов).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Шмыгельский (Альянс).
19' ГОЛ ! Мяч забил Артур Карноза (Альянс).
13' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Бусько (Львов).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    ua_rem
    ua_rem, 28.10.2021 17:23
    0
    Альянс так и не научился бить решающие пенальти. И если не ошибаюсь, решающий для команды пенальти в ворота Харькова и решающий в ворота Львова не забил один и тот же - Агапов. Вот истинная цена мандража. Так и кто вам снова сейчас виноват? Опять изнасиловали?
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