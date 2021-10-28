Альянс - Львов - 1:1 (2:3). Яркая серия пенальти в Кубке Украины. Обзор

Перволиговый «Альянс» и команда УПЛ «Львов» в матче Кубка Украины боролись за выход в четвертьфинал.
В яркой серии пенальти «Львов» сумел победить со счетом 3:2 и прошел дальше.
Обзор матча
Серия пенальти
События матча
|120+5'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Семенив (Львов).
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Алексей Зозуля (Львов).
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Константин Пикуль (Альянс).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Шина (Львов).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Шмыгельский (Альянс).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Карноза (Альянс).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Бусько (Львов).
Источник — Sport.ua
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