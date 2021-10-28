ЯРОСЛАВСКИЙ: «Курченко? Этого щенка надо поймать и надрать ему уши»

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о том, в каком состоянии был клуб после его возвращения в футбол и поделился планами на будущее.

«Когда ты шел по пустыне, тебя мучила жажда, ты практически умирал без воды от жажды и вдруг ты подходишь к колодцу, добираешься, доползаешь, ты, конечно, ныряешь туда с головой, с ногами. Вот так и я нырнул в этот новый этап «Металлиста» сегодняшнего. Я ждал 9 лет, с 2012 по 2021.

8 июля ударил первый молот по старой жизни, по старой инфраструктуре. За 3 месяца покрасили 4 тысячи тонн металла, весь паучок наш покрашен, а я проезжал – краски фактически не было, ржавчина была ободрана. Представляете вот эта огромная масса металла стояла вся выгоревшая, без блеска, то есть он сразу превратился из паучка в какого-то дохлого таракана, уничтоженного было все. Я уже говорил, что по-хорошему надо поймать этого щенка и надрать ему уши за то, что он тут сотворил. Это про Курченко.

Наши матчи посетило 316 тысяч зрителей за 9 игр, вся Премьер-Лига – 21 тысяча за 8 игр, «Металлист» за игру собирает 35 тысяч, Премьер-Лига вся – 3100. В 11 раз меньше Премьер-Лига, так это мы еще играем в Первой лиге, а не в Премьер-Лиге. 14 полей, прекрасное немецкое покрытие, хорошее, на долгие годы, лучшее на сегодняшний день в мире. Папа Гуйе остался у нас в клубе, он сегодня спортивный директор, поэтому мы расстаемся, но не прощаемся.

Вторую лигу мы прошли, Первую должны пройти и выйти в Премьер-лигу, играть в еврокубках, занимать то место, которое нам позволит играть в еврокубках. Я сразу сказал, что это моя цель. Какой солдат не мечтает быть генералом. Понятно, что Лига чемпионов в голове все время, но давайте доберемся до Лиги Европы, а там посмотрим», - сказал Ярославский.

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