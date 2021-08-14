ЯРОСЛАВСКИЙ: «Обалденный трансфер. Металлист на этом не остановится»

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал подписание бразильского форварда Матеуса Пейшото.

«Я говорил, что будет обалденный трансфер. Мы долго работали над этим трансфером. Я считаю, что он достоин Металлиста. Но хочу сказать, что мы на этом не останавливаемся. Наверняка будут еще трансферы. Мы подготовимся достойно к чемпионату.

Можно сделать хорошую инфраструктуру, прекрасный стадион, базу. Но если не будет команды, не будет «шпилеров», этих артистов... Люди идут на кого? На артиста. Если есть классный артист в труппе или команде, то будет аншлаг. Должен был тот, кто приносит радость своим пением или игрой.

Мы стараемся искать тех футболистов, которые будут приносить радость и удовольствие и нам, и болельщикам, и всему футболу», - сказал Ярославский.

Пейшото покинул Бразилию в статусе лучшего снайпера местного чемпионата, на его счету 7 голов в футболке «Ред Булл Брагантино».