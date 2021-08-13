Матеус ПЕЙШОТО: «Металлист — большой европейский клуб»

Бразильский форвард поделился впечатлениями о подписании контракта с «желто-синими»

  • 13.08.2021 17:26
  • 875 просмотров
  • 6 комментариев
Матеус ПЕЙШОТО: «Металлист — большой европейский клуб»
© ФК Металлист. Матеус Пейшото и Александр Ярославский

Бразильский нападающий Матеус Пейшото прокомментировал подписание контракта с харьковским «Металлистом».

— Поделись первыми эмоциями после перехода.
— Спасибо большое. Я очень доволен, что подписал контракт с большим европейским клубом.

— Это будет твой первый опыт игры за рубежом. Знал ли ты что-то о «Металлисте» до перехода в команду?
— Да, знаю очень многое об этом клубе, потому что немало бразильцев играло за «Металлист». Тайсон, Диего Соуза, Клейтон Шавьер, Моледо... Я знаком с ними и могу вас заверить: о «Металлисте» в Бразилии знают многие.

— Есть ли у тебя кумир, любимый футболист, игра которого тебя вдохновляет?
— Да, это бразильский форвард Адриано.

— В «Металлисте» уже играют бразильцы — Жо, Маилтон. Советовался ли ты с кем-то перед переходом в клуб?
— Да, я разговаривал со всеми бразильцами, которые играют в «Металлисте». Советовался с Маилтоном, также с Риаскосом, который ранее играл в Бразилии. Кроме того, я говорил с Тайсоном.

— На какой позиции ты чувствуешь себя комфортно и какой игры ждать болельщикам от Матеуса Пейшото?
— Желание очень большое. Хочется показать себя болельщикам, забить много голов. Вчера я приехал, увидел, что здесь все хорошо. И я хочу показать себя на поле президенту и болельщикам. Я первый раз приехал в большой европейский клуб, и это для меня большой шанс. Буду в каждой игре стараться показать свой лучший футбол.

— Вчера ты прилетел в Харьков. Какие первые впечатления от города, от Украины?
— Я уже успел посмотреть аэропорт, отель Kharkiv Palace и прогулялся по ночному городу. Все, что уже успел увидеть в Харькове — это высочайший уровень! Я познакомился с командой, провел первую тренировку и увидел, что в клубе прекрасная атмосфера — это очень важно для меня. Теперь с нетерпением жду возможности дебютировать за «Металлист»!

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Источник — ФК Металлист

(4 голоса)

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Комментарии
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    rus
    online
      rus, 13.08.2021 18:23
    0
    Добро пожаловать.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 13.08.2021 18:14
    +2
    Топовое усиление для Металла.
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    johndow
      johndow, 13.08.2021 18:12
    +1
    Большой европейский клуб - ну это пока что аванс, мягко говоря) ему не пояснили, что пока его соперниками будут не Реал и Челси, а Волочиск и Краматорск?)))
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    Yhn
    online
      Yhn, 13.08.2021 18:04
    +2
    ПЕЙ-ШО-ТО свои люди, сработаемся.
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    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 13.08.2021 18:04
    0
    Все они действительно играли за "Металлист", но Фк "Металл" не "Метпллист"
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    aspol
      aspol, 13.08.2021 17:47
    0
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