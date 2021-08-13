Матеус ПЕЙШОТО: «Металлист — большой европейский клуб»

Бразильский нападающий Матеус Пейшото прокомментировал подписание контракта с харьковским «Металлистом».

— Поделись первыми эмоциями после перехода.

— Спасибо большое. Я очень доволен, что подписал контракт с большим европейским клубом.

— Это будет твой первый опыт игры за рубежом. Знал ли ты что-то о «Металлисте» до перехода в команду?

— Да, знаю очень многое об этом клубе, потому что немало бразильцев играло за «Металлист». Тайсон, Диего Соуза, Клейтон Шавьер, Моледо... Я знаком с ними и могу вас заверить: о «Металлисте» в Бразилии знают многие.

— Есть ли у тебя кумир, любимый футболист, игра которого тебя вдохновляет?

— Да, это бразильский форвард Адриано.

— В «Металлисте» уже играют бразильцы — Жо, Маилтон. Советовался ли ты с кем-то перед переходом в клуб?

— Да, я разговаривал со всеми бразильцами, которые играют в «Металлисте». Советовался с Маилтоном, также с Риаскосом, который ранее играл в Бразилии. Кроме того, я говорил с Тайсоном.

— На какой позиции ты чувствуешь себя комфортно и какой игры ждать болельщикам от Матеуса Пейшото?

— Желание очень большое. Хочется показать себя болельщикам, забить много голов. Вчера я приехал, увидел, что здесь все хорошо. И я хочу показать себя на поле президенту и болельщикам. Я первый раз приехал в большой европейский клуб, и это для меня большой шанс. Буду в каждой игре стараться показать свой лучший футбол.

— Вчера ты прилетел в Харьков. Какие первые впечатления от города, от Украины?

— Я уже успел посмотреть аэропорт, отель Kharkiv Palace и прогулялся по ночному городу. Все, что уже успел увидеть в Харькове — это высочайший уровень! Я познакомился с командой, провел первую тренировку и увидел, что в клубе прекрасная атмосфера — это очень важно для меня. Теперь с нетерпением жду возможности дебютировать за «Металлист»!