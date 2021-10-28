Рональд Куман и Олег Блохин: созвездие близнецов

Не дай нам Бог жить во время перемен. Рональду Куману Бог дал. И бывшая легенда «Барселоны», приходящая в эту самую «Барселону» в статусе если и не Мессии, то, как минимум, надежды, теперь позорно уходит с главного клуба своей жизни. Наверное, не так позорно, как его предшественник Кике Сетьен. Но тоже под улюлюканье разъяренной и раздосадованной толпы, с клеймом неудачника. Он бросил все рады работы мечты, даже национальную сборную, но остался в итоге ни с чем. Как не так давно остался ни с чем еще один бывший великий футболист Олег Блохин.

Увы, иначе быть просто не могло.

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Те, кто постарше, должны хорошо помнить Кумана-футболиста. В смысле, Рональда Кумана, потому что у него есть еще старший брат Эрвин. Тот тоже когда-то был очень хорошим футболистом. Чемпион Европы-1988, между прочем. Но, по большому счету, из тени своего младшего брата Эрвину так и не удалось выйти.

Но сейчас речь о Кумане-младшем. У него был сумасшедший удар. И дрянной характер. Регулярно забивая красивые мячи дальними выстрелами, Рони также регулярно попадал в передряги. От него перепадало и своим, и чужим. Припоминаю случай, как на заре футбольной карьеры, в «Гронингене», он сцепился на футбольном поле со своим старшим братом. Еле растащили блондинов-драчунов тогда.

И за словом в карман Рональд тоже никогда не лез. Только слово то – и не совсем слово, а, как правило, матерный набор.

С тех пор мало чего изменилось. В том смысле, что Куман и тренером стал таким же, как и был футболистом: жестким, прямолинейным. Как кирпич. У него получилось в «Аяксе». Неплохо шли дела в ПСВ. Реанимировал сборную Голландии, которую оставил накануне Евро-2020 ради «Барселоны». Однако за рубежом у него не сложилось.

В Нидерландах Рональд Куман – настоящая звезда. Он может не только научить, как пинать мяч, но и задавить авторитетом. И никто ему перечить не будет. Медали, кубки, шрамы, да и центнер боевого веса.

Но вот за рубежом все было иначе. В «Бенфике» не сошелся характером с клубным руководством, многие тогдашние игроки «Валенсии» называли Рональда «худшим тренером в истории команды», в «Эвертоне» откровенный провал. В общем, там, где не работал принцип звездного землячества и волшебного пенделя, где нужно было строить, а не заниматься косметическим ремонтом, Рональд превращался в заурядного специалиста. Уровня «Саутгемптона». Вот тот клуб был его. Он и правда там проделал неплохую работу. Неплохую, как для посредственного клуба.

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И вот его пригласила «Барселона». В принципе, в этом есть какая-то непостижимая игра слов, какая-то мистика увядания. «Больше, чем клуб» за последние лет пять наделал столько ошибок, что приглашение Кумана очень и очень кстати ложится в эту канву – «да пошло оно все»! Такое впечатление, что после Гвардиолы «блауграна» приглашала только тех, в чьем послужном тренерском списке значилось «когда-то играл в футбол, а сейчас любит Месси и ненавидит «Реал». Мне это напоминает те времена, когда после смерти Лобановского братья Суркисы лихорадочно искали преемника.

На поверку оказалось, что никакого преемника нет. И быть не может. И своего тренера они наконец-то нашли в лагере лютейшего врага. Я не утверждаю, что «Барса» найдет себе тренера из бывших «сливочных». Скорее нет, чем да. Но «послегвардиоловский» процесс назначения тренеров в столице Каталонии очень смахивал на то, как назначал наставников Игорь Михайлович. В частности, Буряка и Блохина.

В общем, Кумана позвали порулить, и он всеми фибрами своей могучей, но прямолинейной души схватился за этот шанс, забросив куда подальше проект под названием «Сборная Нидерландов и Евро-2020». Ну чем вам не Олег Блохин осенью 2012-го?

Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Я ничуть не сомневаюсь в искренности намерений и Олега Владимировича, и Рональда. Они шли в команды своей мечты. Шли, чтобы передать свой опыт и провести качественную работу. Но не вышло.

Не будем сейчас сыпать соль на рану обладателю «Золотого мяча»-1975. У нас другой герой, хоть его история и весьма похожа.

В свой первый сезон во главе «Барселоны» Куман сумел выиграть лишь один трофей – Кубок Испании. Он оказался и последним. В чемпионате Испании его команда финишировала третьей, в Лиге чемпионов вылетела в 1/8 финала.

Проблемы адаптации, смена клубного руководства, уход Месси, финансовый кризис, травмы футболистов – в принципе, у Рональда было много причин сетовать на судьбу. Та злодейка упрямо его хотела видеть лишь в качестве временщика. Его Бартомеу брал в качестве временной фигуры, его Лапорта оставил про всяк случай. В общем, ему никто не благоволил, к нему никто не поворачивался лицом. Болельщики – и те от матча к матчу все копили обиды да злобы.

И Куман всем отвечал взаимностью. Ругал в прессе (правда, голландской, но тем не менее) Лапорту, разругался с клубным директоратом, некрасиво расстался с Суаресом, не принял Пьянича, колкостью на пакость отвечал и болельщикам. Одним словом, Куман не собирался ни под кого подстраиваться. У него в жизни было два непререкаемых авторитета – Ринус Михелс и Йохан Кройфф. Остальные – просто попутчики. Ради них он не собирался меняться. Они должны были подстраиваться под него.

Он носил всего себя, согласно ранжиру барселонских клубных божеств. А там Куман – на очень высоком постаменте. Да и в клубном музее ему выделили отдельные апартаменты.

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Только вот тренером уровня «Барселоны» Рональд Куман, к сожалению, не стал. Проиграны три Класико, сплошные неудачи в Лиге чемпионов, а главное – нет ни стиля, ни философии своей, ни даже направления. Рональд может настроиться на один матч, выучить методы одного соперника, даже переиграть его уверенно, как бывало в его предыдущей тренерской карьере, но «Барселоне» нужен был тренер иных кровей, иных опций. Там разруха, перестройка, гласность и ускорение – все в куче, а Рональд только тем и занимался, что красил в сине-гранатовый обветрившийся командный фасад. Критикуя подспудно еще и подопечных, теряя очки там, где нужно было просто брать свое, чем окончательно настроил против себя и коллектив, и клубных боссов, и фанов. Его долго терпели, но всякому терпению приходит конец. Концом оказался «Райо Вальекано».

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Такие тренеры не выигрывают крупных баталий. Такие тренеры никогда не придумывают что-то вроде тики-таки. Такие тренеры не способны строить. Они могут, разве что, развивать. Они имеют право на жизнь в «Аяксе», «Саутгемптоне» или даже сборной Нидерландов, но никак не в «Барселоне».

Очень крупная фигура, но очень мелкая для «Барсы» (а в нашем случае, чуть раньше – для «Динамо»). Поэтому все справедливо. И закономерно. Великому футболисту, которым без преувеличения был Рональд Куман, великое в качестве тренера оказалось не по плечу. Как не так давно и Олегу Блохину. Печалька…