Шахтер потерпел фиаско от Реала, Суперлига создала новый план

Главные новости за 19 октября на Sport.ua

  • 20.10.2021 06:59
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Шахтер потерпел фиаско от Реала, Суперлига создала новый план
© ФК Реал Мадрид

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 октября.

1. Сливочный реванш. Реал в Киеве разгромил Шахтер
В Мадриде сделали выводы после прошлогодних сенсаций

2. ДЕ ДЗЕРБИ: «Это неправильное правило! Бензема был в чистом офсайде»
Главный тренер «Шахтера» рассказал о разгромном поражении от «Реала»

3. Два дивизиона по 20 команд. Журналисты раздобыли новый проект Суперлиги
Европейская Суперлига поддерживается «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом»

4. Турнирные таблицы ЛЧ. Шериф и Реал – в лидерах, Шахтер – на дне
19 сентября в Лиге чемпионов сыграны матчи 3-го тура группового турнира

5. Первое поражение Вернидуба. Интер справился с Шерифом в Лиге чемпионов
У хозяев поля отличились Джеко, Видаль и Де Врей

6. Шахтер U-19 добился волевой победы над сверстниками Реала
Дважды юные горняки отыгрывались по ходу матча, а затем забили решающий гол

7. Доиграют в среду. Матч Свитолиной на Тенерифе остановлен после первого сета
Ближе к вечеру корт был недостаточно освещен

8. Не Усик. Промоутер Фьюри рассказал, кого Тайсон считает главной угрозой
Фрэнк Уоррен сообщил, что чемпион по версии WBC высоко оценивает Джо Джойса

9. Промоутер Джошуа: «Энтони пытался боксировать с лучшим бойцом P4P в мире»
Эдди Хирн считает, что тактика на бой была выбрана неправильно

10. В Реале пять бразильцев, но они стоят дороже, чем весь Шахтер
Sport.ua – о «кудесниках мяча», выступающих за «бланкос»

Источник — Sport.ua

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