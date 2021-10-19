В Реале пять бразильцев, но они стоят дороже, чем весь Шахтер

Считается, что современный «Шахтер» - это команда, результаты и качество игры которой всерьез зависят от бразильских легионеров. В подчинении Роберто Де Дзерби выходцев из этой страны ныне тринадцать, с учетом натурализованных Марлоса и Жуниора Мораеса. Однако все они, да еще и с украинцами и немногочисленными легионерами других национальностей, вместе взятые стоят дешевле, чем пять бразильских легионеров нынешнего «Реала» - Каземиро, Винисиус Жуниор, Эдер Милитао, Родриго и Марсело.

Как минимум, если полагаться на Transfermarkt, то весь состав первой команды «Шахтера» ныне оценивается в 184 миллиона евро, а пятерка бразильцев из первой команды «Реала» - в 200 миллионов евро. Примечательно, что в Киев на матч против «горняков» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22 Карло Анчелотти включил в заявку всех пятерых имеющихся у него в распоряжении бразильских легионеров. Чего же от них ждать в столице Украины против вице-чемпиона нашей страны?

МАРСЕЛО

Возраст: 33 года

Оценочная стоимость: 5 млн евро

В «Реале» с января 2007 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии «Флуминенсе» Марсело является одним из главных аксакалов нынешнего «Реала». В команде он находится с января 2007 года, когда и был выкуплен «бланкос» за 7 миллионов евро. Примечательно, что несмотря на природный талант, Марсело в бытность выступлений в Бразилии был близок к тому, чтобы уйти из футбола. Его семья была очень бедной, и тянуть расходы, связанные с увлечением сына, родители не могли. К счастью, руководство «Флуминенсе» грамотно оценило перспективы мальчишки, предпочтя инвестировать в него, что впоследствии принесло существенную экономическую прибыль.

В «Реале» Марсело освоился на удивление быстро. Сам он рассказывал, что на первых порах ему очень помог легендарный соотечественник Роберто Карлос, который оставил Мадрид спустя несколько месяцев после прибытия юного конкурента. С 2007 года Марсело фактически является ключевым игроком «Реала», пропустив изрядную часть матчей лишь в сезоне-2012/13, когда имел проблемы с подколенным сухожилием и повреждением плюсневой кости.

В минувшем сезоне Марсело начал проигрывать конкуренцию более молодому французу Ферлану Менди, вследствие чего в прессе начали появляться слухи о том, что летом 2021 года «бланкос» попрощаются с опытным бразильцем. Однако с приходом на тренерский мостик Карло Анчелотти ситуация кардинальным образом изменилась – итальянский коуч предпочел оставить опытного Марсело еще как минимум на сезон, а после отъезда из Мадрида в Париж Серхио Рамоса, бразилец и вовсе стал капитаном команды, причем первым легионером в этой «должности» с 1904 года!

И пускай в нынешнем сезоне на счету Марсело пока лишь одна минута в одном поединке в рамках Ла Лиги, но опытный бразилец все еще на многое способен. В частности, «Шахтеру» не стоит забывать, как Марсело, которого нещадно критиковали после того матча, ассистировал Модричу в октябре минувшего года в домашнем для «бланкос» поединке групповой стадии Лиги чемпионов против «горняков», завершившегося победой гостей со счетом 3:2.

РОДРИГО

Возраст: 20 лет

Оценочная стоимость: 35 млн евро

В «Реале» с июля 2019 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник «Сантоса» Родриго Силва де Гоис, или просто Родриго, сумел заявить о себе достаточно в раннем возрасте. Дебютировать в бразильской Серии А этому атакующему игроку удалось в 16-летнем возрасте под руководством бывшего хавбека «Шахтера» и сборной Бразилии Элано Блумера, который тогда исполнял обязанности главного тренера «Сантоса». Достаточно быстро Родриго сумел закрепиться в основном составе, что помогло ему обратить на себя внимание скаутов многих топ-клубов.

«Реал», который в последние годы активно «прочесывает» бразильский трансферный рынок именно в поисках молодых и юных талантов, договорился с «Сантосом» о приобретении Родриго за 45 миллионов евро еще летом 2018 года, а официально сделка состоялась спустя 12 месяцев, когда вингер стал совершеннолетним.

Впрочем, пока Родриго имеет в «Реале» не так много возможностей в стартовом составе. Преимущественно молодого вингера, способного сыграть также в центре нападения, и ранее Зидан, и ныне Анчелотти выпускают на замены. Поэтому результативность 20-летнего бразильца в Испании пока далека от той, которую хотят видеть боссы «Реала», но в клубе осознают, что за Родриго будущее первой команды, а потому терпеливо работают с ним, позволяя улучшаться с каждым сезоном.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов Родриго, к слову, выходил в стартовом составе «Реала» на оба матча против «Шахтера». Голевыми действиями не отличился, хотя в целом доставил определенные проблемы игрокам обороны «горняков», осуществив в двух поединках сразу 11 попыток обводок, из которых 7 оказались удачными. Кроме того, именно Родриго стал автором единственного мяча «Реала» в первом туре групповой стадии нынешней Лиги чемпионов, который позволил «бланкос» увезти победу из Милана над «Интером» (1:0).

Эдер МИЛИТАО

Возраст: 23 года

Оценочная стоимость: 40 млн евро

В «Реале» с июля 2019 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Талант Эдера Милитао, который является воспитанником «Сан-Паулу», футбольной Европе помог раскрыть «Порту». Именно в стан «драконов» молодой центрбек перебрался из Бразилии летом 2018 года за 7 миллионов евро, а уже через год был продан мадридскому гранду за 50 миллионов. При этом, «Порту» не слишком-то и желал торговаться по Эдеру, по причине чего «Реалу» пришлось активировать клаусулу футболиста.

В первых двух сезонах в Мадриде бразилец являлся, по сути, игроком ротации, однако с приходом на тренерский мостик Карло Анчелотти и отъездом из клуба Серхио Рамоса, Милитао является ключевым центральным защитником команды. В целом это достаточно цепкий и качественный бек, на счету которого в нынешнем сезоне в среднем по 12 единоборств (64% выигранных), 5 перехватов и 9 отборов мяча за матч, а также по 50 передач, точность которых близка к 92%.

Неделю назад сообщалось, что Милитао может не сыграть против «Шахтера» из-за повреждения спины, полученного в матче за национальную сборную Бразилии против Колумбии (0:0). Однако, судя из того, что бразильский центрбек прилетел в Украину и готовится сыграть с «Шахтером», травма не оказалась слишком серьезной и в ближайшее время Эдер сможет появиться на поле.

ВИНИСИУС ЖУНИОР

Возраст: 21 года

Оценочная стоимость: 50 млн евро

В «Реале» с июля 2018 года

Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний Винисиус Жуниор, которого «Реал» подписал за 45 миллионов евро из «Фламенго» летом 2018 года, является одним из ключевых молодых талантов мадридской команды в настоящий момент. Винисиус дебютировал в бразильской Серии А в 16 лет, и очень рано привлек внимание европейских грандов. Поговаривали, что серьезные виды на вингера имел «Манчестер Юнайтед», но исполнительный директор клуба Эд Вудворд якобы посчитал покупку молодого бразильца за несколько десятков миллионов евро экономически рискованной и потенциально невыгодной для клуба.

А вот «Реал», осознав степень таланта Винисиуса Жуниора, озаботился трансфером игрока еще летом 2017 года. Чтобы заполучить юного гения «бланкос» пришлось активировать клаусулу, прописанную в контракте футболиста, в 45 миллионов евро, а сама сделка состоялась через 12 месяцев, когда бразилец достиг совершеннолетия.

С тех пор Винисиус Жуниор постепенно наращивает количество получаемого им в первой команде «Реала» игрового времени. Если в сезоне-2018/19 юный бразилец провел 9 игр в стартовом составе «бланкос» в Ла Лиге, в сезоне-2019/20 – 12, то в минувшем – уже 22. Сейчас на счету Винисиуса 8 поединков в чемпионате Испании-2021/22, в которых он отличился 5 забитыми мячами, хотя за прошлые два сезона в его активе было суммарно 6 голов в испанской лиге.

В Лиге чемпионов Винисиус Жуниор нынче также неплох. Несмотря на отсутствие результативных действий в играх с «Интером» и «Шерифом», на счету 21-летнего бразильца 27 обводок (лучший показатель в ЛЧ-2021/22 на текущий момент), 18 касаний мяча в чужой штрафной (2-й показатель в турнире), 7 умных передач (2-й показатель в турнире) и 7 передач в разрез (3-й показатель в турнире). Против «Интера» и «Шерифа» Винисиус Жуниор отыграл практически полные матчи, поэтому стоит ожидать появления этого невероятно талантливого бразильца в старте мадридцев и на «Шахтер».

КАЗЕМИРО

Возраст: 29 лет

Оценочная стоимость: 70 млн евро

В «Реале» с января 2013 года

Getty Images/Global Images Ukraine

С 2010 по 2013 годы Каземиро играл за родной для него «Сан-Паулу», после чего был арендован «Реалом», но для игр за вторую команду клуба. Там бразилец в основном и провел остаток испанского сезона, хотя тогдашний коуч первой команды Жозе Моуриньо дал ему возможность дебютировать в Ла Лиге. Летом «Реал» пожелал выкупить Каземиро, но тот остался в Мадриде в статусе резервиста, и через сезон был отдан в аренду «Порту».

Блестяще отыграв год в Португалии, опорный хавбек вернулся в «Реал», несмотря на желание руководства «Порту» выкупить его контракт за 15 миллионов евро. С тех пор Каземиро является ключевым игроком первой команды «бланкос», и в настоящий момент его оценочная стоимость в 70 миллионов евро является максимальной среди всех футболистов «Реала».

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов Каземиро сыграл против «Шахтера» в домашнем матче (2:3), а вот в Киеве (0:2) остался на скамье запасных. Несмотря на сенсационное поражение от «горняков» в Мадриде, бразильский опорник был одним из лучших в составе «бланкос» тем вечером, выполнив громадный объем работы (109 действий при 80 успешных), а также выиграв солидную часть единоборств (70%). Впрочем, у Карло Анчелотти даже без очень эффективного Каземиро в центре поля есть солидный выбор исполнителей, а потому, кто сыграет в Киеве за «Реал» в этой зоне предугадать достаточно непросто.