Марсело будет первым легионером-капитаном Реала с 1904 года

Этим летом «Реал» покидает многолетний лидер и капитан Серхио Рамос. Футболист не договорился с клубом о контракте.
Как сообщает Marca, новым капитаном станет защитник Марсело. Заменять бразильца на этой должности будут нападающий Карим Бензема и защитник Рафаэль Варан.
Отмечается, что Марсело станет первым капитаном-иностранцем «Реала» с 1904 года. Тогда эту роль исполнял Федерико Ревьерто из Гватемалы. С тех пор у мадридцев всегда был первый испанский капитан.
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Источник — Marca
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