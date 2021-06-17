Марсело будет первым легионером-капитаном Реала с 1904 года

Этим летом «Реал» покидает многолетний лидер и капитан Серхио Рамос. Футболист не договорился с клубом о контракте.

Как сообщает Marca, новым капитаном станет защитник Марсело. Заменять бразильца на этой должности будут нападающий Карим Бензема и защитник Рафаэль Варан.

Отмечается, что Марсело станет первым капитаном-иностранцем «Реала» с 1904 года. Тогда эту роль исполнял Федерико Ревьерто из Гватемалы. С тех пор у мадридцев всегда был первый испанский капитан.