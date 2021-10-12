Не сыграет с Шахтером? Защитник Реала получил травму в сборной

У Эдера Милитао повреждение спины

  • 12.10.2021 19:16
  • 480 просмотров
  • 1 комментарий
Не сыграет с Шахтером? Защитник Реала получил травму в сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Защитник «Реала» Эдер Милитао травмировался в расположении сборной Бразилии. У него повреждение спины. Из-за него Милитао не доиграл матч отбора на ЧМ-2022 против Колумбии.

Врачи сборной Бразилии обследовали Милитао и сделали вывод, что повреждение не серьезное. Однако игроку понадобятся дополнительные тесты, поэтому точные сроки восстановления пока что не известны.

Напомним, «Реал» - следующий соперник «Шахтера» в Лиге чемпионов. Команды встретятся в Киеве уже через неделю, 19 октября.

Источник — Mundo Deportivo

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Makc-877Donbass
    online
    Makc-877Donbass, 12.10.2021 19:33
    +1
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