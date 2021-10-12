Не сыграет с Шахтером? Защитник Реала получил травму в сборной

Защитник «Реала» Эдер Милитао травмировался в расположении сборной Бразилии. У него повреждение спины. Из-за него Милитао не доиграл матч отбора на ЧМ-2022 против Колумбии.

Врачи сборной Бразилии обследовали Милитао и сделали вывод, что повреждение не серьезное. Однако игроку понадобятся дополнительные тесты, поэтому точные сроки восстановления пока что не известны.

Напомним, «Реал» - следующий соперник «Шахтера» в Лиге чемпионов. Команды встретятся в Киеве уже через неделю, 19 октября.