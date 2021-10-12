Не сыграет с Шахтером? Защитник Реала получил травму в сборной

Защитник «Реала» Эдер Милитао травмировался в расположении сборной Бразилии. У него повреждение спины. Из-за него Милитао не доиграл матч отбора на ЧМ-2022 против Колумбии.
Врачи сборной Бразилии обследовали Милитао и сделали вывод, что повреждение не серьезное. Однако игроку понадобятся дополнительные тесты, поэтому точные сроки восстановления пока что не известны.
Напомним, «Реал» - следующий соперник «Шахтера» в Лиге чемпионов. Команды встретятся в Киеве уже через неделю, 19 октября.
Источник — Mundo Deportivo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.