Конец эпохи. Марсело летом покинет Реал

Бразильский защитник Марсело покинет «Реал» нынешним летом. Такое решение приняло руководство клуба.

В «Реале» считают, что Марсело уже не тянет уровень команды: он проиграл конкуренцию за место в составе Ферлану Менди. К тому же, недавно у него возник конфликт с главным тренером Зинедином Зиданом.

Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года. В нынешнем сезоне на его счету 4 ассиста в 19 матчах за «Реал» во всех турнирах.