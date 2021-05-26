Конец эпохи. Марсело летом покинет Реал

Бразильский защитник Марсело покинет «Реал» нынешним летом. Такое решение приняло руководство клуба.
В «Реале» считают, что Марсело уже не тянет уровень команды: он проиграл конкуренцию за место в составе Ферлану Менди. К тому же, недавно у него возник конфликт с главным тренером Зинедином Зиданом.
Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года. В нынешнем сезоне на его счету 4 ассиста в 19 матчах за «Реал» во всех турнирах.
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Источник — Marca
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