Марсело исключен из заявки Реала. У него конфликт с Зиданом

Завтра, 13 мая «Реал» в 36-м туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Гранадой». Начало матча – в 23:00 по Киеву.
Бразильский защитник «Реала» Марсело был исключен из заявки «Реала» на матч. У него возник конфликт с главным тренером команды Зинедином Зиданом.
Вчера у них возник спор по поводу тактических нюансов игры в обороне. В итоге в заявку «Реала» на матч вошли лишь 4 защитника, один из которых – игрок дублирующего состава команды, «Кастильи».
В нынешнем сезоне на счету Марсело 4 гола в 18 матчах за «Реал» во всех турнирах.
Источник — Goal.com
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